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وكيل تموين الدقهلية: تحرير محاضر ضد محلات ومخابز مخالفة في حملة تفتيشية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:42 ص
وكيل تموين الدقهلية: تحرير محاضر ضد محلات ومخابز مخالفة في حملة تفتيشية تحرير المحاضر ضد المخالفين
الدقهلية - سارة الباز

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أعلن السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن ضبط وتحرير محاضر ضد محلات ومخابز مخالفة في حملة تفتيشية بمحلات ومخابز قامت بتجميع بطاقات تموينية، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم الإعلان عن أسعار السلع، وبيع بأزيد من السعر الرسمي بقرى فيشا بنا، الديرس، البساتين، شبراويش بإدارة تموين أجا.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر برقم 489 لسنة 2019 جنح أجا أمن دولة طوارئ ضد مخبز "محمود .م.ع.ا" بقرية البساتين لتجميعه 29 بطاقة تموينية ذكية دون وجه حق، وضد مخبز "الطاهرة .أ.ن" بذات القرية؛ لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جراما، وضد مخبز "عطية .ا.أ"  بقرية فيشا بنا؛ لبيعه الخبز بأزيد من السعر الرسمى، وضد مخبز "عاطف .م.ج.ب" بقرية الديرس؛ لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 14 جراما.
 
كما تم تحرير محضر برقم 488 لسنة 2019 جنح أجا أمن دولة طوارئ ضد "نادى.ا.ح.أ"، صاحب محل بقالة بقرية شبراويش لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمى، ومحضر رقم 487 ضد "أمجد .س.ح.س"، صاحب محل بيع منتجات بيطرية بقرية شبراويش لعدم الإعلان عن الأسعار.
 
تشكلت الحملة برئاسة جيلان طلعت الفيشى، مديرة إدارة تموين أجا، وعضوية حمزة أبو الفتوح، رئيس قسم الرقابة التموينية بأجا، وعبدالناصر أبو الفتوح، ووائل الطنطاوى، ترافقهم القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر.
 
 

 


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ميت غمر

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