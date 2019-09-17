وكيل تعليم كفر الشيخ تقود الأتوبيس الطائر لمفاجئة الإدارات التعليمية

كفر الشيخ – محمد سليمان

ترأست الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لجان الأتوبيس الطائر، للمرور المفاجئ على الإدارات التعليمية والمدارس، لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسى المقبل، ومتابعة انتظام العملية التعليمية بـ 720 مدرسة بدأت الدراسة بها يوم الأربعاء الماضى .

وأكدت وكيل الوزارة أنها تتابع مدى تطبيق إجراءات الأمن والسلامة، ووضع الجداول وتوزيع المناهج، ومتابعة العجز والزيادة .

وكانت وكيل الوزارة عقدت اجتماعاً أمس الأول، وجهت خلاله مدراء الإدارات واللجان بمتابعة المدارس، وإرسال التقارير اليومية لمكتبها لمتابعة الاستعدادات، لتتابعها بنفسها، ولم تكتف بتلقيها التقارير فقررت التوجه للمدارس والإدارات على رأس لجان للوقوف على أرض الواقع على كافة الاستعدادات للعام الدراسى المقبل الذى سيبدأ بمدارس التعليم العام نظام الفترتين وبمدارس التعليم الفنى، السبت المقبل، وسيبدأ بكل المدارس الأحد المقبل .

يرافقها خلال الجولات الدكتور سلامه الويشى المدير العام للتعليم العام ، وغادة النحاس مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء .