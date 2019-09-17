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وكيل تعليم الإسكندرية يتفقد المدارس إستعدادا لاستقبال الطلاب السبت القادم

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 03:15 م
وكيل تعليم الإسكندرية يتفقد المدارس إستعدادا لاستقبال الطلاب السبت القادم وكيل تعليم الإسكندرية مع الأطفال
الإسكندرية - جاكلين منير

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تفقد يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية اليوم، مدارس إدارة الجمرك التعليمية للاطمئنان على سير الدراسة فى العام الدراسى الجديد ٢٠٢٠/٢٠١٩ للصفوف الأولى بالإسكندرية ومتابعة سير وانتظام العملية التعليمية بالمدارس، حيث تابع مدرسة نبيل الوقاد الإبتدائية الرسمية لغات.

وتقدم يوسف الديب بالتهنئة للطلاب والمعلمين بالعام الدراسى الجديد، وتابع الإستعداد وجاهزية المدارس لاستقبال الطلاب من باقى المراحل التعليمية يوم السبت ٢١من سبتمبر الجارى.

وأكد وكيل الوزارة على أن المديرية أنهت الإستعداد لبدء العام الدراسى الجديد لباقى المراحل الدراسية فى يوم ٢١ سبتمر، مؤكدا على أهمية تفعيل بنك المعرفة المصرى والترويج له لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة للطالب والمعلم وولى الأمر، والعمل على مسايرة للتطور التكنولوجى، لافتا إلى وصول جميع الكتب المدرسية للمدارس، موجها بتسليم الكتب للطالب دون التقيد بربطها بسداد المصروفات والرسوم المدرسية، ووضع علم الجمهورية وعلم المحافظة فى مكان واضح بالمدرسة، وتوزيع الجدول المدرسى والإشراف اليومى ووصول توزيع المقررات الدراسية وكتابتها فى صدر السجلات، وتفعيل مجموعات التقوية وفقا للقرار الوزارى بشأن مجموعات التقوية.

وشدد على حظر استخدام أية مقررات دراسية أو كتب بخلاف الصادرة من الوزارة، وعلى ضرورة التنسيق التام لإعادة توزيع المعلمين داخل الإدارات من ناحية، وفيما بين الإدارات من ناحية أخرى لسد العجز فى جميع التخصصات بالإدارات الأكثر عجز، وفق القرار الوزارى بشأن توزيع أعضاء هيئة التعليم والإداريين والخدمات المعاونة بالمدارس والإدارات والمديريات، مؤكدا على أنه تم تدريب المعلمين للمواد التى تدرس بالغة الإنجليزية لرفع الكفائة المهنية فى مواد التخصص مهارات اللغة الإنجليزية، وتدريب المعلمون أولا لمعلمى المدارس الرسمى لغات والمدارس الخاصة بالإسكندرية.

 

 

 


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