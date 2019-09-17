وفد تجاري صيني يبحث فى واشنطن غدا الرسوم الجمركية

وكالات

أعلنت وزارة المالية الصينية، اليوم، أن نائب وزير المالية، لياو مين، سيقود وفداً تجارياً إلى واشنطن غداً، قبيل محادثات رفيعة المستوى مقررة في أكتوبر، بدعوة من الولايات المتحدة.



وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كان نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، ليو خه، قد تحدث هاتفياً مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ، ستيفن منوشين، واتفقا على عقد اجتماع الشهر المقبل في محاولة جديدة لإنهاء الحرب التجارية المستمرة منذ فترة طويلة بين البلدين.



وأجّلت واشنطن الأسبوع الماضي زيادة في الرسوم على واردات صينية، حتى منتصف أكتوبر، بعد أن تراجعت الصين عن فرض رسوم على واردات لحوم وفول الصويا الأمريكية وأعفت بعض المنتجات الكيميائية من رسوم إضافية، ووصف كل من الجانبين تلك التحركات بأنها «بادرة حسن نية».



وأظهرت بيانات اقتصادية صادرة عن بكين تباطؤ النمو في مختلف القطاعات، حيث يتباطأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم تحت ضغط الحرب التجارية.