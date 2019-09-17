وفاة المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ الأسبق عن عمر يناهز 77 عاما

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلنت أسرة المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ الأسبق، وفاته، صباح اليوم الثلاثاء، وأنه سيتم دفن جثمانه في مقابر الأسرة في قرية ديبي التابعة لمركز رشيد بالبحيرة التي ولد بها، وتشييع جنازته بعد صلاة العصر، والعزاء غدًا الأربعاء أمام منزل الأسرة.

وتوفى محافظ كفر الشيخ الأسبق عن عمر 77 سنة، حيث ولد عام 1942 م، بقرية ديبى الواقعة على نهر النيل بالقرب من قناطر أدفينا.

يذكر أن المستشار محمد عجوة تخرج فى كلية الحقوق جامعة الإسكندرية عام 1964م وتدرج فى المناصب من معاون نيابة حتى محامى عام وقاضيًا ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس محكمة أمن الدولة العليا، وانتخب رئيسًا لنادى قضاة الإسكندرية لدورتين متتالتين بداية من 6 يناير 2010م، وصدر قرار رئيس الجمهورية السابق عدلي منصور، بتعيين المستشار عجوة محافظًا لكفر الشيخ.