سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 06:51 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير خارجية فرنسا يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 05:51 م
وزير خارجية فرنسا يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى جون ايف لودريان وزير خارجية فرنسا
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

غادر مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، جون ايف لودريان وزير خارجية فرنسا بعد زيارة لمصر استغرقت عدة ساعات، التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكرى.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن وزير الخارجية الفرنسى، غادر على متن طائرة خاصة وتم إنهاء إجراءات سفر من خلال استراحة كبار الزوار.

وقد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، وزير خارجية الفرنسى، وناقشا التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية خاصةً على الصعيد الاقتصادى والتجارى والاستثمارى والتنموى.

كما أجرى وزير الخارجية محادثات مع لودريان تناولت الأوضاع فى ليبيا وتفعيل العملية السياسية فى البلاد والأوضاع فى السودان وسوريا والخليج.


مطار القاهرة

وزير خارجية

فرنسا

سامح شكرى

زيارة

وزير خارجية فرنسا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6.. تعليمات من السيسي بضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادى على الخدمات

موجز 6.. تعليمات من السيسي بضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادى على الخدمات

"انتخابات تونس": جولة إعادة بين قيس سعيد ونبيل القروى فى الانتخابات الرئاسية

"انتخابات تونس": جولة إعادة بين قيس سعيد ونبيل القروى فى الانتخابات الرئاسية

تعليمات مشددة من السيسي بضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادى على جودة الخدمات واستفادة جميع الفئات من عوائد التنمية.. الرئيس يجتمع بمدبولى ومحافظ البنك المركزى ووزير المالية ويوجه ببذل الجهد لخفض الدين العام

تعليمات مشددة من السيسي بضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادى على جودة الخدمات واستفادة جميع الفئات من عوائد التنمية.. الرئيس يجتمع بمدبولى ومحافظ البنك المركزى ووزير المالية ويوجه ببذل الجهد لخفض الدين العام

بالأسماء.. الجزء الثانى من الحركة القضائية الجديدة بعد اعتماد التظلمات

بالأسماء.. الجزء الثانى من الحركة القضائية الجديدة بعد اعتماد التظلمات

انتخابات تونس:قيس سعيد يحصل على 18.4% ونبيل القروى15.6% والمرزوقي 3%

انتخابات تونس:قيس سعيد يحصل على 18.4% ونبيل القروى15.6% والمرزوقي 3%

وزير الداخلية لنظيره الزامبى: حريصون على دعم الشرطة الأفريقية

وزير الداخلية لنظيره الزامبى: حريصون على دعم الشرطة الأفريقية

حان وقت الإقلاع عن التدخين.. ارتفاع عدد ضحايا السجائر الإلكترونية لــ7 أشخاص

حان وقت الإقلاع عن التدخين.. ارتفاع عدد ضحايا السجائر الإلكترونية لــ7 أشخاص

محور المحمودية بالإسكندرية.. الحلم يقترب من الحقيقة

محور المحمودية بالإسكندرية.. الحلم يقترب من الحقيقة

بعد قليل.. "العليا للانتخابات" بتونس تعلن نتائج فرز الجولة الأولى بـ33 دائرة

بعد قليل.. "العليا للانتخابات" بتونس تعلن نتائج فرز الجولة الأولى بـ33 دائرة

الجالية المصرية بأمريكا تطلق هاشتاج نثق فى الرئيس قبيل زيارة السيسى لنيويورك

الجالية المصرية بأمريكا تطلق هاشتاج نثق فى الرئيس قبيل زيارة السيسى لنيويورك

موقع التنسيق يعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

موقع التنسيق يعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

حروب الجيل الرابع.. أدوات تحليل السوشيال ميديا تفضح مخطط المقاول الهارب.. وتكشف عن لجان إلكترونية لإنتاج الهاشتاجات من خارج الوطن.. وتؤكد: لا مشاركات من داخل مصر والهدف تشويه صورة البلاد

حروب الجيل الرابع.. أدوات تحليل السوشيال ميديا تفضح مخطط المقاول الهارب.. وتكشف عن لجان إلكترونية لإنتاج الهاشتاجات من خارج الوطن.. وتؤكد: لا مشاركات من داخل مصر والهدف تشويه صورة البلاد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة