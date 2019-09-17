وزير خارجية فرنسا يدعو إيران للعودة للحوار.. وشكرى: متضامنون مع السعودية

كتب أحمد جمعة

دعا وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان إلى ضرورة عودة إيران لطاولة المفاوضات، مشددا على ضرورة وقف التصعيد فى المنطقة فى ظل عدم احترام إيران للاتفاق النووى.

وأكد وزير خارجية فرنسا، فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى، أن بلاده تدين الهجوم الإيرانى على منشآت نفطية سعودية، مشيرا إلى أن المملكة اختارت خبراء من الأمم المتحدة للمشاركة فى التحقيقات وهي رغبة حقيقية من المملكة للوقوف على ملابسات الهجوم قبل اتخاذ أي قرار.

بدوره أكد وزير الخارجية سامح شكرى دعم مصر الكامل للمملكة العربية السعودية، مشددا ضرورة تحديد المسؤول عن الأعمال غير الشرعية التى تستهدف المملكة العربية السعودية.

وشدد شكرى، على ضرورة الحفاظ على الأمن القومى العربى لأن أمن الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى وسنكون داعمين للرياض فى التحديات التى تواجهها.

وكان وزير الخارجية سامح شكرى استقبل فى قصر التحرير، صباح اليوم الثلاثاء، جان-إيف لودريان وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسى.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، أن المباحثات تطرقت لدفع العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وسُبل تعزيز التشاور والتنسيق لتعميق التعاون بين مصر وفرنسا.

ويعقد وزيرا خارجية مصر وفرنسا مؤتمر صحفى مشترك عقب اللقاء.

كان وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسى قد زار الخرطوم، الاثنين، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى.

وعقد لودريان مباحثات مع رئيس مجلس السيادة فى السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك.