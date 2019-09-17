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وزير خارجية فرنسا: معرض توت عنخ آمون ضرب كافة الأرقام القياسية بباريس

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 01:54 م
وزير خارجية فرنسا: معرض توت عنخ آمون ضرب كافة الأرقام القياسية بباريس معرض توت عنخ آمون
كتب أحمد جمعة - تصوير أشرف فوزى

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أكد وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان، أن العلاقات المصرية الفرنسية قوية للغاية، مشيرا أهمية العلاقات الهامة بين القاهرة وباريس.
 
وقال وزير الخارجية الفرنسى فى مؤتمر صحفى مشترك، إن عائدات معرض توت عنخ امون المصرى فى باريس ضرب كافة الأرقام الرئيسية فى البلاد.
 

وكان وزير الخارجية سامح شكرى استقبل فى قصر التحرير، صباح اليوم الثلاثاء، جان-إيف لودريان وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسى.

 

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، أن المباحثات تطرقت لدفع العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وسُبل تعزيز التشاور والتنسيق لتعميق التعاون بين مصر وفرنسا.

 

ويعقد وزيرا خارجية مصر وفرنسا مؤتمر صحفى مشترك عقب اللقاء.

 

كان وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسى قد زار الخرطوم، الاثنين، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى.

 

وعقد لودريان مباحثات مع رئيس مجلس السيادة فى السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك.

سامح شكرى ووزير الخارجيه الفرنسى (1)
 
سامح شكرى ووزير الخارجيه الفرنسى (2)
 
سامح شكرى ووزير الخارجيه الفرنسى (3)
 
سامح شكرى ووزير الخارجيه الفرنسى (4)
 
سامح شكرى ووزير الخارجيه الفرنسى (5)
 
سامح شكرى ووزير الخارجيه الفرنسى (6)
 
سامح شكرى ووزير الخارجيه الفرنسى (7)
 
سامح شكرى ووزير الخارجيه الفرنسى (8)
 
سامح شكرى ووزير الخارجيه الفرنسى (9)

 


وزير خارجية فرنسا

العلاقات المصرية الفرنسية

سامح شكرى

معرض توت عنخ امون

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