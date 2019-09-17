وزير العدل البريطانى: جونسون ربما يضطر إلى تأجيل "بريكست" رغما عنه

كتبت رباب فتحى

قال روبرت باكلاند ، وزير العدل في المملكة المتحدة إن بوريس جونسون قد يضطر إلى تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، على الرغم من الإصرار المتكرر على أنه لن يفعل ذلك، بحسب موقع "بيزنس انسايدر" الأمريكى.

أقر أعضاء البرلمان المعارضون قانونًا جديدًا في وقت سابق من هذا الشهر يهدف إلى إجبار رئيس الوزراء على السعي للحصول على تأجيل آخر لبريكست، إذا فشل في التصديق على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول منتصف أكتوبر.

وبعد إقرار القانون ، أصر جونسون على أنه "لا توجد أى ظروف" يمكنها أن تجبره على أن يطالب بتمديد المادة 50 من معاهدة برشلونة، مضيفًا أنه يفضل أن يكون "ميتًا في حفرة" على أن يقبل تأخير آخر.

اقترح وزراء آخرون ، بمن فيهم وزير الخارجية دومينيك راب ، أنه قد تكون هناك ثغرات في القانون تسمح لحكومة المملكة المتحدة بتجنب السعي للتمديد، وذكرت مصادر حكومية رفيعة أيضًا أن رئيس الوزراء سيرفض ببساطة إتباع القانون ، ومع ذلك ، قال باكلاند ، لقناة سكاي نيوز يوم الثلاثاء ، إنه لا يمكن للحكومة أن يكون لديها خيار سوى قبول التأخير إذا تم عرضه عليها.