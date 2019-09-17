وزير الطاقة: المعروض النفطى السعودى عاد بالكامل

رويترز

قال وزير الطاقة السعودى اليوم الثلاثاء إن المعروض النفطى للمملكة عاد بالكامل بعد هجمات مطلع الأسبوع التى قلصت الإنتاج بمقدار النصف وإن المملكة ستصل بالطاقة إلى 11 مليون برميل يوميا بنهاية سبتمبر وإلى 12 مليون برميل يوميا بنهاية نوفمبر.

وأبلغ الوزير الأمير عبد العزيز بن سلمان مؤتمرا صحفيا أن إنتاج النفط سيبلغ 9.89 مليون برميل يوميا فى أكتوبر وإن أكبر بلد مصدر للخام فى العالم سيواصل إمداد عملائه بكميات كاملة فى الشهر الحالى.

وقال إن السعودية ستصون دورها كمورد آمن لأسواق النفط العالمية، مضيفا أن المملكة بحاجة إلى أخذ إجراءات صارمة للحيلولة دون مزيد من الهجمات.