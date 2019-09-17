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وزير الطاقة الروسى: ارتفاع أسعار النفط يعكس المخاطر بعد هجمات على النفط السعودى

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 08:22 ص
وزير الطاقة الروسى: ارتفاع أسعار النفط يعكس المخاطر بعد هجمات على النفط السعودى وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك
رويترز

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قال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك، للصحفيين إن ارتفاع أسعار النفط العالمية يوم الاثنين، كان متوقعا إذ أن الأسعار كانت بحاجة لأن تعكس المخاطر بعد هجوم على البنية التحتية النفطية السعودية.

وأوضح نوفاك "الجميع توقعوا ارتفاع الأسعار بقدر ما يوم الاثنين، لأن الأسعار تأخذ فى الحسبان الضبابية والمخاطر. أعتقد أن السوق ستتفاعل مع الموقف بناء على المعلومات القادمة من السعودية".

وقال نوفاك، "يمكن أن نتحدث (لاحقا). المختصون لدينا على اتصال". وروسيا حليف للرياض فى اتفاق عالمي لكبح الإمدادات.

 


وزير الطاقة الروسى

السعودية

النفط

روسيا

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