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وزير الخارجية: بحثنا دور الشركات الفرنسية فى الاستثمار بمصر

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 01:59 م
وزير الخارجية: بحثنا دور الشركات الفرنسية فى الاستثمار بمصر سامح شكرى - وزير الخارجية
كتب أحمد جمعة

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قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن وزير خارجية فرنسا بحث مع الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم عدد من الملفات الإقليمية، مشيرا إلى اللقاء ركز على دور الشركات الفرنسية فى مصر وانخراطها فى مجال الاستثمار  البلاد.
 
 
 
وأكد شكرى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الفرنسى جان إيف لودريان فى قصر التحرير، الثلاثاء، أنه تم عقد جلسة مباحثات تناولت مجالات التعاون الثنائى وعدد من القضايا الإقليمية في سوريا وليبيا واليمن والتوتر الحالى فى الخليج، مشددا على أهمية العمل وفق رؤية مشتركة لتناول هذه القضايا.
 
 
وأشار وجود رغبة سياسية قوية على استمرار العمل على أرضية صلبة انطلاقا من التعاون المصرى الفرنسى فى العدد من المجالات، معربا عن تطلع القاهرة لمزيد من التنسيق فى كافة الملفات.
 

سامح شكرى

وزير الخارجية الفرنسى

وزير الخارجية المصرى

جان ايف لودريان

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