سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 05:57 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

وزير التنمية الريفية الموريتانى: البنك الإفريقى شريك استراتيجي

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 05:10 ص
وزير التنمية الريفية الموريتانى: البنك الإفريقى شريك استراتيجي مبنى البنك الإفريقى
نواكشوط /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير التنمية الريفية الموريتانى الدى ولد الزين، إن البنك الإفريقى للتنمية شريك استراتيجى لموريتانيا.

وقال الوزير - خلال الاجتماع الذى عقده الاثنين فى نواكشوط مع وفد البنك وفقا للإذاعة الموريتانية - إن موريتانيا تعول على البنك من أجل ترجمة تطلعات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية للنهوض بالقطاع الزراعى والحيوانى فى بلاده، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير اليوم الاثنين فى نواكشوط مع وفد رفيع المستوى من هذه المؤسسة المانحة برئاسة

من جانبه، أوضح محمد العزيزى مدير عام البنك المكلف بالزراعة على مستوى إفريقيا الشمالية، استعداد مؤسسته لمواكبة جهود الحكومة الموريتانية للنهوض بالقطاع الزراعي.

 

 


وزير التنمية الريفية الموريتانى

موريتانيا

أخبار موريتانيا

البنك الإفريقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
4 خطوات يستخدمها الإخوان فى صناعة الشائعات ضد الدولة المصرية.. تعرف عليهم

4 خطوات يستخدمها الإخوان فى صناعة الشائعات ضد الدولة المصرية.. تعرف عليهم

غلق مدخل مدينة الشروق بطريق "القاهرة - السويس" الصحراوى لأعمال التطوير

غلق مدخل مدينة الشروق بطريق "القاهرة - السويس" الصحراوى لأعمال التطوير

تعرف على حالات سريان قانون "جرائم الأنترنت" على الأجانب خارج البلاد

تعرف على حالات سريان قانون "جرائم الأنترنت" على الأجانب خارج البلاد

التعليم: قبول 200 طالب فقط بمدرسة التكنولوجيا للحلى والمجوهرات بالعبور

التعليم: قبول 200 طالب فقط بمدرسة التكنولوجيا للحلى والمجوهرات بالعبور

مكرم محمد أحمد: هناك التزام كبير من الشاشات بضوابط "الأعلى للإعلام"

مكرم محمد أحمد: هناك التزام كبير من الشاشات بضوابط "الأعلى للإعلام"

انفوجراف.. تعرف على حوافز مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

انفوجراف.. تعرف على حوافز مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

5 معلومات عن عصابة "ماسح الأحذية" لتجارة الأعضاء البشرية بوسط البلد

5 معلومات عن عصابة "ماسح الأحذية" لتجارة الأعضاء البشرية بوسط البلد

الكهرباء: استثمارات القطاع منذ 2014 وحتى 2026 تصل إلى تريليون جنيه

الكهرباء: استثمارات القطاع منذ 2014 وحتى 2026 تصل إلى تريليون جنيه

محمد رمضان يحتفل بلقب الأعلى مشاهدة فى الوطن العربى على يوتيوب

محمد رمضان يحتفل بلقب الأعلى مشاهدة فى الوطن العربى على يوتيوب

إطلاق الجيل الأسرع من شبكات الواى فاى اليوم.. اعرف مميزاته

إطلاق الجيل الأسرع من شبكات الواى فاى اليوم.. اعرف مميزاته

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اليوم السابع: الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصاداً قوياً

اليوم السابع: الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصاداً قوياً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة