سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 11:18 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن بوست: اتهام مسئول رفيع المستوى بالشرطة الكندية بالتجسس

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 09:55 ص
واشنطن بوست: اتهام مسئول رفيع المستوى بالشرطة الكندية بالتجسس رسم لكاميرون أوتيس أثناء ظهوره فى قاعة المحكمة مؤخرا
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى الوقت الذى يستعد فيه الكنديون للانتخابات الفيدرالية التى ستجرى الشهر المقبل لاختيار رئيس الوزراء، تم الكشف عن فضيحة تورط مسئول رفيع المستوى بالشرطة الكندية فى التجسس، التى لها تأثير على حلفاء كندا.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن السلطات الكندية تعمل مع حلفائها لاحتواء الضرر السياسى، بعد اتهام مسئول رفيع المستوى باستخبارات الشرطة، بانتهاك قوانين البلاد المتعلقة بالسرية، والتى نادرا ما يتم استخدامها.

وأشارت الصحيفة إلى كاميرون أورتيس، الذى عمل مديرا عاما  لمركز التنسيق الاستخباراتى القومى بشرطة الخيالة الملكية الكندية، كان لديه بحكم منصبه وصولا إلى المعلومات الاستخباراتية رفيعة المستوى من حلفاء كندا بالخارج، بحسب ما قال المسئولون، حيث يعالج المركز الذى يشرف عليه المخاطر المتعلقة بالأمن القومى مثل تمويل الإرهاب والتهديدات النووية.

 وتم القبض على أورتيس البالغ من العمر 47 عاما الأسبوع الماضى، ووجهت إليه اتهامات، من بينها الحصول على معلومات لتقديمها لكيان أجنبى أو جماعات إرهابية، ونقل أو تأكيد معلومات عملياتية خاصة وخرق الثقة.

 وفى أول تعليق لها على القضية، قالت بريندا لوكى، مفوضة شرطة الخيالة الملكية الكندية، أمس الاثنين، إن المزاعم المقلقة قد هزت الكثيرين فى وكالة الشرطة الفيدرالية الكندية.

وأوضحت لوكى فى بيان: "نحن على دراسة بالمخاطر المحتملة لعمليات الوكالة لشركائنا فى كندا والخارج ونشكرهم على تعاونهم المستمر".

 من جانبه، قال رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، الذى سئل عن القضية أثناء قيامه بحملته الانتخابية الاثنين فى أونتاريو، إن هذا شىء تتعاون فيه السلطات المسئولة على أعلى المستويات بما فى ذلك مع حلفائهم.


كندا

اتهام كندى بالتجسس

جاستن ترودو

كاميرون اوتيس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم: إعلان قائمة الدفعة الجديدة للطلبة الملتحقين بمدرسة الضبعة قريبًا

التعليم: إعلان قائمة الدفعة الجديدة للطلبة الملتحقين بمدرسة الضبعة قريبًا

وزارة الإسكان تشدد على استخدام أحدث السبل التكنولوجية لتنقية المياه ومعالجة الصرف

وزارة الإسكان تشدد على استخدام أحدث السبل التكنولوجية لتنقية المياه ومعالجة الصرف

ليندا هيرد كاتبة بريطانية تفضح الألاعيب الدولية ضد القاهرة.. الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصادا قويا.. الإخوان اختطفوا ثورة يناير وتصنيفهم كتنظيم إرهابى "واجب".. ما حدث بـ30 يونيو هو الديمقراطية

ليندا هيرد كاتبة بريطانية تفضح الألاعيب الدولية ضد القاهرة.. الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصادا قويا.. الإخوان اختطفوا ثورة يناير وتصنيفهم كتنظيم إرهابى "واجب".. ما حدث بـ30 يونيو هو الديمقراطية

مساعد نائب رئيس"المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات الإسكان بمدينة حدائق أكتوبر

مساعد نائب رئيس"المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات الإسكان بمدينة حدائق أكتوبر

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو وفرض غرامات على المتأخرين

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو وفرض غرامات على المتأخرين

هارولد هام ملياردير أمريكى زادت ثروته 2مليار دولار بيوم واحد.. اعرف التفاصيل

هارولد هام ملياردير أمريكى زادت ثروته 2مليار دولار بيوم واحد.. اعرف التفاصيل

مع بدء انتخابات الكنيست.. تعرف على سيناريوهات تشكيل الحكومة الإسرائيلية

مع بدء انتخابات الكنيست.. تعرف على سيناريوهات تشكيل الحكومة الإسرائيلية

بشرى لسكان الكوكب..ثقب الأوزون خلال العام الجارى قد يكون الأصغر منذ عقود

بشرى لسكان الكوكب..ثقب الأوزون خلال العام الجارى قد يكون الأصغر منذ عقود

فيديو معلوماتى..8 فوائد للعرقسوس أبرزها تقوية المناعة والراحة النفسية

فيديو معلوماتى..8 فوائد للعرقسوس أبرزها تقوية المناعة والراحة النفسية

الكهرباء: الاستثمارات زادت 11 ضعفا وأنفقنا 515 مليار جنيه على المشروعات

الكهرباء: الاستثمارات زادت 11 ضعفا وأنفقنا 515 مليار جنيه على المشروعات

داليا زيادة: صراع بين قادة الإخوان وشبابهم بعد تورط القيادات فى السرقة

داليا زيادة: صراع بين قادة الإخوان وشبابهم بعد تورط القيادات فى السرقة

مع تغير الفصول.. اعرف أعراض اكتئاب الخريف وعلاجه

مع تغير الفصول.. اعرف أعراض اكتئاب الخريف وعلاجه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة