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هاآرتس: نتنياهو انتهك القانون وأجرى حواراً إذاعياً خلال الصمت الانتخابى

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 01:15 م
هاآرتس: نتنياهو انتهك القانون وأجرى حواراً إذاعياً خلال الصمت الانتخابى نتنياهو وزوجته خلال مشاركتهما فى الانتخابات
كتب- هاشم الفخرانى

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كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، النقاب عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، انتهك القانون المنظم لانتخابات الكنيست فى إسرائيل وتحديداً المادة 129 التى تلزم الأحزاب بالصمت الانتخابى .

وقالت الصحيفة اليسارية المعارضة، أن نتنياهو أجرى حواراً إذاعياً مع إذاعة الجيش الإسرائيلى "جالى تساهل"، أثناء الصمت الانتخابى، وهو ما يعد دعاية انتخابية لحزبه، حيث أشارت الصحيفة إلى أن الصمت الانتخابى بدأ فى إسرائيل فى تمام الساعة السابعة، بتوقيت تل أبيب فى اليوم الذى يسبق الانتخابات ، وأجرى نتنياهو الحوار بعد دخول الصمت الانتخابى .

 

نتنياهو
نتنياهو

والمادة 129 فى قانون تنظيم الانتخابات، تنص على منع أى حزب من الاحزاب المشاركة فى الانتخابات، بإجراء أى حوار تلفزيونى أو إذاعى أو عبر قناة من قنوات الانترنت أو لصحيفة أو لموقع الكترونى .

وبدأت عملية التصويت فى انتخابات الكنيست صباح اليوم، فى تمام الساعة الثامنة، على أن تنتهى فى تمام الساعة العاشرة مساء  بتوقيت تل أبيب، التاسعة بتوقيت القاهرة، وسيتم فرز الأصوات مباشرة عقب انتهاء التصويت .

وتشير وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى أن حزبى الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو و"أزرق- أبيض" بزعامة بانى جانتس الاوفر حظاً لتشكيل الحكومة الجديدة.

 


بنيامين نتنياهو

اسرائيل

الكنيست

تل ابيب

الليكود

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