ننشر اعترافات أخطر لص حقائب من السيارات بالتجمع

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس أخطر لص لسرقة الحقائب من داخل 7 سيارات، والاستيلاء على 424 ألفا عقب كسر الزجاج فى التجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

"اليوم السابع" يكشف فى المعلومات التالية أخطر الاعترافات التى أدلى بها المتهم أمام سرايا النيابة.

1-المتهم يعمل صاحب شركة بالتجمع.

2-كاميرات المراقبة كشفت المتهم خلال سرقته.

3-قوات الأمن ألقت القبض على المتهم بعد تحديد أماكن تردده.

4-المتهم يعترف بسرقة بأخر واقعة سرقة والتحصل منها على مبلغ 165 ألف جنيه.

5- المتهم ارتكب 7 وقائع سرقة بأسلوب كسر الزجاج وسرقة الحقائب من داخل السيارات.

6-النيابة تأمر بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة التجمع الخامس، بقيام "محمد.هـ.هـ" 43 مدير مالى بشركة، بركن السيارة ملكه، داخل ساحة انتظار أحد المولات التجارية، ولدى عودته اكتشف كسر زجاج السيارة الخلفى وسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى 165 ألف جنيه من داخل السيارة، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.