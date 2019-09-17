نائب محافظ الأقصر يشارك فى فعاليات مؤتمر "الإستثمار وآفاق التنمية المستدامة"

الأقصر – أحمد مرعى

شارك نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، في حضور فعاليات مؤتمر "الاستثمار وآفاق التنمية المستدامة بالأقصر"، الذي أقيم اليوم الثلاثاء، بمكتبة مصر العامة بمدينة الأقصر، تحت رعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وذلك بحضور عدد من المستثمرين والهيئات المختصة بالاستثمار، وعدد من الضيوف والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

ومن جانبها قالت مدير عام الاستثمار بمحافظة الأقصر نورا أحمد عثمان، أن المؤتمر يهدف إلى التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في محافظة الأقصر، وذلك بالتعاون عدد من الجهات الشريكة، أبرزها وحدة تكافؤ الفرص وجهاز شباب الخريجين والجمعيات الأهلية ،وجهاز تنمية المشروعات ومجمع إعلام الأقصر والغرفة التجارية والشباب والرياضة والهيئات والجهات المانحة، وإستعرضت الخريطة الاستثمارية بمحافظة الأقصر، وآليات التنسيق مع الإدارات المعنية بقطاع الاستثمار، وعناصر ومقومات الاستثمار بالمحافظة، وأهم مميزات الاستثمار بالمحافظة، وأهم الفرص الاستثمارية في محافظة الأقصر، ومن بينها المنطقة الصناعية بالبغدادي على مساحة 311 فدان، والمنطقة الرياضية الترفيهية 342 فدان بالمدامود بالقرب من مدينة الشمس، والمنطقة السكنية الخدمية التجارية 336 فدان.

وفي كلمة ممثل المستثمرين بالمحافظة، أوضح محمد على العديسي، أن المحافظة لديها فرص استثمارية واعدة، مشيرا إلى أن الاستثمار الزراعي يستطيع أن ينافس الاستثمار السياحي بالمحافظة، وأن يخلق فرص عمل كبيرة، لافتا إلى أن الأقصر تنتج محصول العنب بداية من شهر 5 في حين يتم إنتاجه في أوروبا في نهاية شهر 6، مما يتيح لمحصول العنب أن يتواجد في السوق الأوربية خلال تلك الفترة، كما أنه يمكن التركيز على محاصيل عديدة أخرى لزراعتها وإعدادها للتصدير للسوق الأوربية.

وقال الدكتور النوبي حفني سالم أستاذ بكلية الزراعة بجامعة أسوان، أن الأقصر تمتلك العديد من مميزات الاستثمار الزراعي أبرزها المناخ والحمولة التاريخية والمساحة المتاحة للزراعة والاستصلاح، والأيدي العاملة والخبرات الفنية، لافتا إلى أن الأقصر قامت بتصدير 600 طن طماطم مجففة تنتج من أصل 6000 طن طماطم طازجة خلال موسم 2018 ـ 2019 وذلك بقيمة مليون و500 ألف يورو، كما تم التعاقد على تصدير 1200 طن طماطم مجففة تنتج من أصل 14400 طن طماطم طازجة خلال الموسم القادم 2019 ـ 2020، بقيمة 3 مليون يورو، لافتا إلى أنه يمكن مضاعفة تلك الأرقام خلال السنوات القادمة.

كما شملت فعاليات المؤتمر، تقديم عرض لفرص الاستثمار في مدينة طيبة الجديدة، كما قامت مدير "مشروعك" ميرفت سيد، بعرض الفرص التي يقدمها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، كما قدم عدد من البنوك وجهات التمويل عرضا لكيفية تقديم التمويل للمشروعات، كما قام مدير جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة منتصر عبدالرحيم بعرض الخدمات التي يقدمها الجهاز بالمحافظة، كما قام ممثل الغرفة التجارية بالمحافظة بعرض للتسهيلات الإجرائية في الغرفة التجارية بالمحافظة.

ومن جانبه أوضح نائب محافظ الأقصر، أن المحافظة تفتح أبوابها لكافة المستثمرين للاستثمار في الأقصر، باعتبار أن الاستثمار هو المفتاح الرئيسي للتنمية المستدامة وأحد أهم العناصر التي تعتمد عليها الدول المتقدمة لتحقيق الرفاهية للأفراد ورفع مستوى معيشتهم، مؤكدا أن محافظة الأقصر تولي اهتماما كبيرا لتهيئة مناخ الاستثمار وتشجيعه لجذب المزيد من المستثمرين والتدفقات الاستثمارية بما يساهم في توفير فرص عمل متنوعة وبما يليق بمكانة الأقصر كأحد أهم المحافظات السياحية على مستوى العالم.