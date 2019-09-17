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نائب محافظ أسوان: تخصيص أتوبيس لخدمة طلاب مدرسة المكفوفين

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 07:26 م
نائب محافظ أسوان: تخصيص أتوبيس لخدمة طلاب مدرسة المكفوفين جانب من اللقاء
أسوان - عبد الله صلاح

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أكد اللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان، على الإستمرار فى تخصيص أتوبيس من مشروع النقل الداخلى لنقل طلاب مدرسة المكفوفين ،من منازلهم إلى المدرسة والعكس، للعام الدراسى الثانى على التوالى ،وذلك للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، وضمان توفير وسيلة مواصلات مناسبة لأبنائنا الطلاب وخاصة من ذوى الإحتياجات الخاصة.

وأضاف اللواء حجازى، على هامش لقاءه بالمواطنين، أنه جارى إعداد وتجهيز 2 أتوبيس أخريين لدعم منظومة النقل والمواصلات ،وإستيعاب كافة الأهالى والطلاب المتجهه من وإلى وادى كركر.

وكان اللواء سعيد حجازى، نائب محافظ أسوان، استمع خلال اللقاء الجماهيرى الأسبوعى، لشكوى ومطالب 25 مواطنا والتى تركزت جميعها حول شئون التربية والتعليم وطلاب المدارس وذلك بحضور مديرى التربية والتعليم والنقل الداخلى بالمحافظة.

وأعطى نائب المحافظ توجيهاته لمدير التربية والتعليم، بسرعة دراسة 5 طلبات للنقل والندب وغيرها من الشئون الإدارية المتعلقة بالمعلمين ، بجانب الإنتهاء من كافة الإجراءات وإستيفاء جميع المستندات اللازمة لصرف متحصلات الخدمات وضمان توزيعها فى أقرب وقت ممكن على المستحقين من المعلمين وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

وكلف نائب المحافظ، مدير الشئون القانونية بالمحافظة بضرورة التحقيق فى شكوى 2 من المعلمين المتضررين من قرار لجنة الوظائف الإشرافية وإستبعادهم من وظائف الإدارة المدرسية ، مطالباً مسئولى الأبنية التعليمية بإعداد تقرير شامل عن الموقف التنفيذى لمشروع الإحلال والتجديد الشامل الجارى بمدرسة مجمع أبو الريش بحرى الإبتدائية وذلك من أجل دفع معدلات التنفيذ ودخولها للخدمة فى أقرب وقت تلبية لمطالب أولياء الأمور المتضررين من نقل أبنائهم منذ 3 سنوات للدراسة فى فصول المعهد الأزهرى القريب للمدرسة فى الفترة المسائية وذلك لحين إنتهاء أعمال الإحلال والتجديد.


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مدرسة المكفوفين

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اسوان

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