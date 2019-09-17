ميركل تنتقد خطة نتنياهو لضم غور الأردن

رويترز

انتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الثلاثاء إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي أنه يعتزم ضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، قائلة إن ذلك يضر بالجهود الرامية للتفاوض على اتفاق سلام.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك مع العاهل الأردني الملك عبد الله "الحكومة الألمانية تساند حلا سلميا عبر المفاوضات الدولية في إطار حل الدولتين... دائما ما تقوض (عمليات) الضم الحلول السلمية، هي غير مفيدة وبالتالي نحن لا نوافق عليها".

وقال العاهل الأردني إن الخطة التي أعلنها نتنياهو ستأتي بنتائج كارثية على أي محاولة لدفع حل الدولتين قدما.