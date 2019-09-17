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مياه الشرقية: لجان تفتيش على الوصلات المخالفة وتغير العدادات

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 09:00 ص
مياه الشرقية: لجان تفتيش على الوصلات المخالفة وتغير العدادات لجان تفتيش علي الوصلات
الشرقية - إيمان مهنى

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قال اللواء مهندس شريف فارس رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، إن لجان تقليل الفاقد، قامت بعمل مسح لثلاثة قرى بمركز الحسينية، هما "حنانة وأبوعمرو ومغازى"، أسفرت ضبط 18 وصلة تعدى وتم رفعهم على الفور و21 حالة مخالفة لشروط التعاقد وتم تغيير 16 عداد، وقراءة 62 الف 770 متر مياه تراكم بالعدادات.

أوضح رئيس الشركة لـ"اليوم السابع"، أنه أصدر تعليمات مشددة لمديرى الفروع، بضرورة تشكيل لجان لتقليل الفاقد من المياه وحصر الوصلات المخالفة والعدادات المعطلة وتغييرها بعدادات جديدة، من النوع المسبوق الدفع " إلكترونى". 

 


الشرقية

اخبار الشرقية

شركة المياه بالشرقية

الحسينية

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