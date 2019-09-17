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موقع التنسيق يعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 02:11 م
موقع التنسيق يعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة التنسيق 2019
كتب وائل ربيعى

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أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة من التنسيق وكذلك المتخلفين عن المراحلة السابقة ومستنفدى الرغبات، من خلال الموقع الإلكترونى للتنسيق على بوابة الحكومة المصرية.

وأكد مكتب التنسيق، أن الطالب يستطيع الحصول على نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب الخاصة به من خلال الدخول على اللينك التالى:



وأنه من المقرر أيضا إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب مدارس النيل ومدارس Steam  للعلوم والتكنولوجيا خلال ساعات، بحيث ينتهى مكتب التنسيق من كل العمليات الخاصة به قبل نهاية الأسبوع الجارى.

يذكر أن وزارة التعليم العالى، أعلنت فتح باب تقليل الاغتراب (المناظر وغير المناظر) لطلاب الشهادات الأجنبية وفى حدود النسبة المقررة، من خلال موقع التنسيق الإلكترونى وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن في الفترة من الاثنين الماضى وحتى الأربعاء المقبل.

وأكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن المكتب التزم عند ترشيح هؤلاء الطلاب بشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات منها (الإقامة الشرعية للطالب فى الدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية المعادلة عن الفترة التى يحسب علي أساسها المجموع الاعتبارى للطالب – المواد المؤهلة – النسبة المقررة لكل دولة - رغبات الطلاب - المجموع الاعتبارى لكل طالب).
 


موقع التنسيق

مكتب التنسيق

تقليل الاغتراب

طلاب المرحلة الثالثة

اليوم السابع بلس

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