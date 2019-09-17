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موجز الأخبار.. حصر وتسجيل المواطنين استعدادا لتطبيق التأمين الصحى بـ5 محافظات

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 08:28 م
موجز الأخبار.. حصر وتسجيل المواطنين استعدادا لتطبيق التأمين الصحى بـ5 محافظات تطبيق التامين الصحى الشامل

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نشر الموقع الالكترونى لـ"ليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها أخبار وزارات الحكومة ونشاطها على مدار اليوم وحتى الساعة الثامنة مساءا .

التعليم: إعلان قائمة الدفعة الجديدة للطلبة الملتحقين بمدرسة الضبعة قريبًا

http://www.youm7.com/4420559

بدء حصر وتسجيل المواطنين استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحى فى 5 محافظات

http://www.youm7.com/4420739

لطلاب الشهادات الفنية.. احصل على نتيجة تقليل الاغتراب برقم الجلوس

http://www.youm7.com/4420955

الزراعة: بدء إجراءات توزيع التقاوى الشتوية بمنافذ "الوزارة" والتعاونيات

http://www.youm7.com/4419614

الزراعة: نستهدف تحصين 2 مليون رأس أغنام وماعز ضد مرض المجترات

http://www.youm7.com/4419156

التنمية المحلية والبيئة تبحثان جهود وخطط مواجهة السحابة السوداء وحرق قش الأرز

http://www.youm7.com/4420425

 الجريدة الرسمية تنشر قرارا بنزع ملكية العقارات المتداخلة بمحور عدلى منصور

http://www.youm7.com/4420441

الكهرباء: الاستثمارات زادت 11 ضعفا وأنفقنا 515 مليار جنيه على المشروعات

http://www.youm7.com/4419754

القوى العاملة: توقيع اتفاقية بصرف علاوة خاصة بنسبة 10% لـ 76 مصنعاً بالإسماعيلية

http://www.youm7.com/4420999

الأرصاد: انتهاء فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء وتحذيرات للسائقين من الشبورة

http://www.youm7.com/4420771

 

 

 

 


تطبيق منظومة التأمين الصحى

مدرسة الضبعة

سقوط الامطار

نتيجة تقليل الاغتراب

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