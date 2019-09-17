موجز الأخبار.. حصر وتسجيل المواطنين استعدادا لتطبيق التأمين الصحى بـ5 محافظات

نشر الموقع الالكترونى لـ"ليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها أخبار وزارات الحكومة ونشاطها على مدار اليوم وحتى الساعة الثامنة مساءا .

التعليم: إعلان قائمة الدفعة الجديدة للطلبة الملتحقين بمدرسة الضبعة قريبًا

http://www.youm7.com/4420559

بدء حصر وتسجيل المواطنين استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحى فى 5 محافظات

http://www.youm7.com/4420739

لطلاب الشهادات الفنية.. احصل على نتيجة تقليل الاغتراب برقم الجلوس

http://www.youm7.com/4420955

الزراعة: بدء إجراءات توزيع التقاوى الشتوية بمنافذ "الوزارة" والتعاونيات

http://www.youm7.com/4419614

الزراعة: نستهدف تحصين 2 مليون رأس أغنام وماعز ضد مرض المجترات

http://www.youm7.com/4419156

التنمية المحلية والبيئة تبحثان جهود وخطط مواجهة السحابة السوداء وحرق قش الأرز

http://www.youm7.com/4420425

الجريدة الرسمية تنشر قرارا بنزع ملكية العقارات المتداخلة بمحور عدلى منصور

http://www.youm7.com/4420441

الكهرباء: الاستثمارات زادت 11 ضعفا وأنفقنا 515 مليار جنيه على المشروعات

http://www.youm7.com/4419754

القوى العاملة: توقيع اتفاقية بصرف علاوة خاصة بنسبة 10% لـ 76 مصنعاً بالإسماعيلية

http://www.youm7.com/4420999

الأرصاد: انتهاء فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء وتحذيرات للسائقين من الشبورة

http://www.youm7.com/4420771