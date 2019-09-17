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موجز أخبار الحوادث.. النائب العام الجديد يتسلم مهام عمله الخميس المقبل

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 07:50 م
موجز أخبار الحوادث.. النائب العام الجديد يتسلم مهام عمله الخميس المقبل المستشار حمادة الصاوي النائب العام
كتب محمود عبد الراضي

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نشر "اليوم السابع" عددًا من التقارير والأخبار الخاصة بالأمن والقضاء على مدار اليوم، بقسم الحوادث، وجاء أبرز الأخبار المنشورة:

 

تأجيل محاكمة المتهمين بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد" لـ 22 سبتمبر

قررت المحكمة المختصة، المنعقدة بطرة، تأجيل محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا بعد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان، لجلسة 22 سبتمبر للمرافعة.

 

المؤبد لـ11 إخوانيا والسجن 15 سنة لـ106 آخرين وسجن 21 فى أحداث عنف سمالوط

قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد ووائل شعبان حافظ، وبحضور رئيس النيابة أحمد سامى، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون وعلى حسن ومحمود حسين، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 148 متهما من عناصر الإخوان بينهم 30 حضوريا، بأحكام متنوعة وصلت إلى السجن المؤبد، لتورطهم فى أحداث عنف وقعت بمركز سمالوط، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

 

النائب العام الجديد يستلم مهام عمله رسميا الخميس المقبل

يبدأ المستشار حمادة الصاوى النائب العام الجديد، الذى أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى الأحد الماضى، مهام عمله رسميا اعتبارا من بعد غد الخميس الموافق 19 سبتمبر، ولمدة أربع سنوات، وذلك وفقا للقرار الجمهورى رقم 465 لسنة 2019.

 

وزير الداخلية لنظيره الزامبى: حريصون على دعم الشرطة الأفريقية

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ــ ستيفن كامبيونجو وزير الشئون الداخليـة بجمهورية زامبيا الذى يقوم بزيارة رسمية للبلاد على رأس وفد أمنى من كبار معاونيه لحضور فعاليات المنتدى الأفريقى الخامس للهجرة الذى تستضيفه القاهرة.

السجون تسمح لـ7 مساجين بزيادة أسرهم بسجن النساء

وافق قطاع السجون على الإستجابة لإلتماس 7 من نزلاء سجن دمنهور رجال بزيارة ذويهن من نزلاء سجن دمنهور "نساء" – أمهاتهم وزوجة أحدهم- حيث تمت الزيارة، وإعادتهم لمحبسهم مرة أخرى.

 

الشرطة فى خدمة المرضى.. رجال الأمن يتبرعون بدمائهم للمواطنين

قامت مديريات أمن الوادى الجديد، القليوبية، بنى سويف بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بتنظيم حملات للتبرع بالدم، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندين بإدارات قوات الأمن بالوادى الجديد والقليوبية وبنى سويف.


حوادث

وزير الداخلية

النائب العام

النائب العام المساعد

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لحظة أداء النائب العام ورئيس مجلس الدولة اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 04:52 م

النائب العام ورئيس مجلس الدولة يؤديان اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 04:02 م

ننشر التشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلى بعد حلف النائب العام اليمين الدستورية

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