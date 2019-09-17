موجز أخبار الاقتصاد.. تراجع أسعار الذهب والدولار..والبترول تعلن حجم إيرادات "التعاون"

كتب أحمد حمادة

رصد "اليوم السابع" عدد من الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية، ومنها إعلان وزارة البترول عن 50 مليار جنيه إيرادات "التعاون" و7.5 مليون طن منتجات وكميات المباعة، ووضع البئر الأولى لحقل غاز بلطيم على الإنتاج بمعدل 100 مليون قدم مكعب غاز يومياً، و تحقيق 4 اكتشافات بترولية جديدة بمعدل إنتاج 2800 برميل يومياً، إضافة الى تراجع سعر الذهب وتراجع أسعار الدولار واليورو مقابل الجنيه، وإعلان وزارة الإسكان عن بدء سداد جدية الحجز لـ1268 قطعة أرض متميزة بالمدن الجديدة، انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو وتغريم المتأخرين، وتراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات لليوم الثالث.

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول مستمر في تطوير نشاط تسويق المنتجات البترولية في السوق المصرى انطلاقاً من كونه أحد أهم الأنشطة البترولية التى تمس الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشددة على ضرورة الاستمرار في تطوير مستودعات شحن وتداول الوقود التابعة لشركات بترول القطاع العام ورفع كفاءتها بما يساهم في تلبية احتياجات المستهلكين بسهولة ويسر، بالإضافة إلى إتباع إجراءات السلامة والأمان الصناعى بكل دقة والاستمرار في زيادة عدد محطات التموين والخدمة التي تستخدم الطاقة الشمسية فى إطار خطط وزارة البترول لترشيد استهلاك الطاقة كأحد العناصر الهامة لزيادة الإنتاج والتوزيع بكفاءة وبأقل التكاليف، جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العامة لشركتى التعاون لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2018/2019.

تم وضع البئر الأولى من حقل غاز بلطيم جنوب غرب على الإنتاج والذى يقع فى منطقة نورس فى المياه الضحلة بدلتا النيل على مسافة 12 كيلومتر من الساحل وعلى بعد 10 كيلومتر من حقل نورس بمعدل إنتاج أولى حوالى 100 مليون قدم مكعب غاز يومياً من خلال منصة إنتاج بحرية جديدة متصلة بمحطة غازات أبو ماضى البرية من خلال خط أنابيب بطول 44 كيلومتر.

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، استمرار الدعم الكامل للشركة العامة للبترول المملوكة بالكامل للدولة لتحقيق اكتشافات جديدة تساهم في زيادة معدلات الإنتاج وتعظيم الاحتياطيات القابلة للاسترجاع من البترول والغاز بمختلف مناطق عملها بالصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس وسيناء من خلال اتباع وتطبيق أحدث التقنيات فى أعمال البحث والاستكشاف عن التجمعات البترولية والغازية، مشيداً بما حققته الشركة خلال العام ونجاحها في تحقيق 4 اكتشافات جديدة وأعلى معدل إنتاج يومى منذ تأسيسها.

قال المحاسب حسين فتحى رئيس شركة مصر للبترول، إن إجمالى عدد محطات خدمة وتموين السيارات التابعة للشركة بلغ 1460 محطة فى مختلف محافظات مصر متصدرة شركات التسويق من حيث عدد المحطات، لافتا إلى الانتهاء من تطوير 82 محطة ومنفذ خلال العام المالى السابق.

تلقت وزارة التجارة والصناعة، خطابا من المجلس التصديرى لمواد البناء، للتدخل لحل أزمة فرض رسوم من قبل السلطات الليبية على الشاحنات المصرية، التى تدخل إلى الأراضى الليبية.

كشف شريف عفيفى رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات، أن 33 مصنع سيراميك توصلت لتسوية مع الشركة المصرية القابضة للغازات، لسداد مديونية المصانع والبالغة 6 مليارات جنيه، وهى ضمن متأخرات سداد أسعار الغاز للمصانع.

أكد الدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، أن حزمة الإصلاحات والخطوات الجادة التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة قد ساهمت في تحقيق تقدم ملموس لإنجاز أهداف التنمية المستدامة، ومن أهمها الهدف الثامن وهو "توثيق العمل اللائق ونمو الاقتصاد"، وذلك بتحقيق أعلى معدل نمو سنوي منذ 10 سنوات بلغ 5.6%، خلال العام المالي 18/2019، مقارنة بنمو قدره 2.9% في عام 13/2014، وذلك بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، لتصل مصر إلى المرتبة الثالثة عالميًا في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادية وفقاً لتقرير مجلة الإكونوميست.

أكدت وزارة التخطيط، أن مصر تمتلك الآن أعلى نسبة مشاركة من الوزيرات مقارنًة بدول مثل الولايات المتحدة والبرتغال وبولندا وبلجيكا وأستراليا، لافتة إلى زيادة حصة تمثيل المرأة فى البرلمان إلى مستوى قياسى بلغ 15%.

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عدد سكان مصر لـ 99.3 مليون نسمة، بزيادة 300 ألف مولود خلال 3 أشهر فقط، من بعد تسجيل الساعة السكانية لعدد سكان 99 مليون نسمة فى يونيو الماضى.

أعلن وليد عباس، معاون وزيرالإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بدء التسجيل وسداد جدية الحجز لـ1268 قطعة أرض متميزة، بـ9 مدن جديدة، و814 قطعة أرض أكثر تميزاً، بـ8 مدن جديدة، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com).

انتهت المهلة الخاصة من الشركة المصرية للاتصالات لعملاء التليفون الأرضى لسداد فواتير شهر يوليو في 15 سبتمبر الجارى، حيث يتم تحميل غرامة تأخير وقطع الحرارة عن الخط غير المسدد لقيمة الخدمة إرسال واستقبال، بعد حصول العميل على مهلة تصل إلى شهرين.

أكد الدكتور اريك شفايتزر رئيس الاتحاد العام للغرف الصناعية والتجارية بألمانيا، أن اتحاد الغرف سيعمل علي تشجيع الشركات الألمانية علي ضخ استثمارات جديدة في مصر فى ظل الإصلاحات التشريعية التي قامت بها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار.

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، القرارين رقمى (123 و 124) لسنة 2019 يتضمنا تعديلاً في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لضمان تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية وكذلك الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

أشاد نائب رئيس بنك التنمية الأفريقى بالإصلاحات الكبرى التى نفذتها مصر خلال السنوات الماضية فى إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والذى أهلها أن تكون قبلة الاستثمار الأولى فى إفريقيا.

تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 17-9-2019، أمام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم، والتى جاءت كالتالى:

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 17-9-2019، حيث سجل سعر الريال 4.33 جنيه للشراء و4.38 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس.

انخفض سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17-9-2019 ، فى بعض البنوك العاملة فى مصر حيث سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 16.33جنيها للشراء، و16.43 جنيها للبيع، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس.

انخفض سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17-9-2019 ، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى 17.93 جنيه للشراء، و18.09 جنيه للبيع وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس.

تراجعت أسعار الذهب فى مصر، اليوم الثلاثاء 17-9-2019، بقيمة 5 جنيهات فى أعيرة الذهب المختلفة، وذلك بسبب هبوط سعر أوقية الذهب عالميا مسجلة 1497 دولارا.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 10.4 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 738.709 مليار جنيه.