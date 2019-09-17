مواعيد الكشف الطبى وتحليل المخدرات للطلبة المقبولين بمدن "عين شمس"

تواصل المدن الجامعية بجامعة عين شمس، اليوم الثلاثاء، استقبال الطلاب المقبولين بالمرحلة الأولى للالتحاق بالمدن الجامعية للعام الجامعى الجديد ، وذلك لإجراء الكشف الطبى وتحليل المخدرات .

وينشر " اليوم السابع" مواعيد الكشف الطبى للمقبولين مبدئيا بالمرحلة الأولى للالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة عين شمس طلبة وطالبات كما يلى:

أولا: مواعيد الكشف الطبى للطالبات:

- 17 سبتمبر

طالبات الفرقة الثانية علمى ونظرى

- 18 سبتمبر

طالبات الفرق الأولى عملى ونظرى

- 19 سبتمبر

للطالبات المستجدات والمتخلفين عن الأيام السابقة

ثانيا : مواعيد الكشف الطبى على الطلبة "بنين"

- 22 سبتمبر

طلبة الفرقة الخامسة طب حديث وجميع السنوات النهائية

- 23 سبتمبر

طلبة الفرقة الثالثة علمى ونظرى

- 24 سبتمبر

طلبة الفرقة الثانية علمى ونظرى

- 25 سبتمبر

طلبة الفرقة الأولى عملى ونظرى

- 26 سبتمبر

الطلبة المستجدين والمتخلفين عن الأيام السابقة