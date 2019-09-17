مواعيد الكشف الطبى وتحليل المخدرات للطلبة المقبولين بمدن "عين شمس"

تواصل المدن الجامعية بجامعة عين شمس، اليوم الثلاثاء، استقبال الطلاب المقبولين بالمرحلة الأولى للالتحاق بالمدن الجامعية للعام الجامعى الجديد ، وذلك لإجراء الكشف الطبى وتحليل المخدرات .
وينشر " اليوم السابع" مواعيد الكشف الطبى للمقبولين مبدئيا بالمرحلة الأولى للالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة عين شمس طلبة وطالبات كما يلى:
أولا: مواعيد الكشف الطبى للطالبات:
- 17 سبتمبر
طالبات الفرقة الثانية علمى ونظرى
- 18 سبتمبر
طالبات الفرق الأولى عملى ونظرى
- 19 سبتمبر
للطالبات المستجدات والمتخلفين عن الأيام السابقة
ثانيا : مواعيد الكشف الطبى على الطلبة "بنين"
- 22 سبتمبر
طلبة الفرقة الخامسة طب حديث وجميع السنوات النهائية
- 23 سبتمبر
طلبة الفرقة الثالثة علمى ونظرى
- 24 سبتمبر
طلبة الفرقة الثانية علمى ونظرى
- 25 سبتمبر
طلبة الفرقة الأولى عملى ونظرى
- 26 سبتمبر
الطلبة المستجدين والمتخلفين عن الأيام السابقة
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