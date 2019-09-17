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مواعيد الكشف الطبى وتحليل المخدرات للطلبة المقبولين بمدن "عين شمس"

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 05:00 ص
مواعيد الكشف الطبى وتحليل المخدرات للطلبة المقبولين بمدن "عين شمس" جامعة عين شمس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تواصل المدن الجامعية بجامعة عين شمس، اليوم الثلاثاء، استقبال الطلاب المقبولين بالمرحلة الأولى للالتحاق بالمدن الجامعية للعام الجامعى الجديد ، وذلك لإجراء الكشف الطبى وتحليل المخدرات .

وينشر " اليوم السابع" مواعيد الكشف الطبى للمقبولين مبدئيا بالمرحلة الأولى للالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة عين شمس طلبة وطالبات كما يلى:

أولا: مواعيد الكشف الطبى للطالبات:

- 17 سبتمبر
طالبات الفرقة الثانية علمى ونظرى

- 18 سبتمبر
طالبات الفرق الأولى عملى ونظرى

- 19 سبتمبر
للطالبات المستجدات والمتخلفين عن الأيام السابقة

ثانيا : مواعيد الكشف الطبى على الطلبة "بنين"

- 22 سبتمبر
طلبة الفرقة الخامسة طب حديث وجميع السنوات النهائية

- 23 سبتمبر
طلبة الفرقة الثالثة علمى ونظرى

- 24 سبتمبر
طلبة الفرقة الثانية علمى ونظرى

- 25 سبتمبر
طلبة الفرقة الأولى عملى ونظرى

- 26 سبتمبر
الطلبة المستجدين والمتخلفين عن الأيام السابقة


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