من شعوذة الحاخامات إلى توجيه الناخبين.. مخالفات بالجملة فى انتخابات الكنيست

كتب- هاشم الفخرانى

رصدت هيئة الإذاعة والبث التلفزيونى فى إسرائيل مخالفات بالجملة فى انتخابات الكنيست التى تجرى اليوم الثلاثاء فى أنحاء إسرائيل، ومن بين هذه المخالفات الشكوى التى تقدم بها حزب المعسكر الديمقراطى للجنة الانتخابات والتى أكد فيه أن مندوبه رأى عناصر من حزب "شاس" يقومون بتأدية صلوات غريبة وحركات شعوذة وسحر من قبل مجموعة من الحاخامات أمام أحد المقار الانتخابية لجذب الناخبين.

كما رصدت القناة الإسرائيلية تقديم حزب "أزرق- أبيض" شكوى للجنة العليا للانتخابات بقيام أحد الأشخاص بإزالة الدعاية الانتخابية للحزب.

ورصدت الهيئة مخالفة صارخة لحزب"أزرق- أبيض" بقيام أحد المندوبين بتوجيه الناخبين ونشر دعاية انتخابية، حيث تعد مخالفة لقوانين الانتخابات التى أقرتها اللجنة، وتم استدعاء أحد المسئوليين عن حملة بانى جانتس لتحذيره وإنذاره بالمخالفة.

وبدأت عملية التصويت فى انتخابات الكنيست صباح اليوم، فى تمام الساعة الثامنة على أن تنتهى فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت تل أبيب، التاسعة بتوقيت القاهرة، وسيتم فرز الأصوات مباشرة عقب انتهاء التصويت.

وتشير وسائل الإعلام الإسرائيلية أن حزبى الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو و"أزرق- أبيض" بزعامة بانى جانتس الأوفر حظاً لتشكيل الحكومة الجديدة.