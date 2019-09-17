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منسق العليا للانتخابات بسفارة تونس: 70% نسبة الإقبال على التصويت فى الإسكندرية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 03:46 م
منسق العليا للانتخابات بسفارة تونس: 70% نسبة الإقبال على التصويت فى الإسكندرية انتخابات تونس ـ أرشيفية
كتبت ـ إيمان حنا

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قال عبدالوهاب الريسى منسق الهيئة العليا للانتخابات عن دائرة مصر، إن عدد الناخبين التونسيين من أبناء الجالية بالإسكندرية بلغ 104 ناخبين من إجمالى 185 مسجل، آى ما نسبته حوالى 70%.

وأضاف الريسى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عدد من أدلوا بأصواتهم فى القاهرة بالجولة الأولى للانتخابات الرئاسية بلغ 96 ناخبا، من 982 مسجلين بالقوائم الانتخابية .

أشار الريسى إلى أن غالبية من شاركوا فى الانتخابات من الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما، وهذا سبب تقدم المرشح قيس السعيد مدرس القانون المحافظ، موضحا أن تقدمه يحمل رسالة من الشعب التونسى أنهم يريدون التجديد ولا يريدون الوجوه القديمة.

ومن جهة أخرى تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، اليوم، نتائج فرز الجولة الأولى من الانتخابات والتى تمت فى 33 دائرة بداخل وخارج تونس، وكان من المقرر أن يتم الإعلان فى وقت سابق اليوم ولكن تم إرجاء الموعد نظرا لانعقاد مجلس الهيئة منذ صباح اليوم لدراسة التقارير المتعلقة برصد الإخلالات خلال الحملة الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة، بحسب هيئة الإذاعة الوطنية بتونس.

وكانت النتائج الأولية للفرز كشفت تصدر المرشح قيس سعيد للترتيب، وحل على راس القائمة بنسبة 18.8 بالمئة بعد حصوله على أصوات 489145 ناخبا، يليه المرشح السجين نبيل القروى بنسبة 15.5بالمئة بعد حصوله على ثقة 403438 ناخبا، وذلك بعد فرز 77 بالمئة من مجموع الأصوات، وهو ما يعنى ترشحهما إلى الدور الثانى من الانتخابات الرئاسية للتنافس على رئاسة تونس، وفقا لنا أعلنته العيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس.

 

 


تونس

انتخابات تونس

الانتخابات

العليا للانتخابات بتونس

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