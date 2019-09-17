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#مليون_ريتويت_دعم_للسيسي.. رواد السوشيال ميديا يستعرضون إنجازات الرئيس

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:34 م
#مليون_ريتويت_دعم_للسيسي.. رواد السوشيال ميديا يستعرضون إنجازات الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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خلال ساعات قليلة، احتل هاشتاج "مليون ريتويت دعم للسيسى"، قائمة الأكثر تداولا فى ترند تويتر، وسط حالة كبيرة من مشاركة جموع المصريين الذين حرصوا على إعلان دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسى. 
 

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وحرص المشاركون على نشر صور الرئيس السيسى، والتأكيد على دعمه الكامل، فيما يقوم به من إنجازات ومشروعات قومية داخل الدولة المصرية، مع استعراض الإنجازات التى تحققت فى الدولة المصرية فى مختلف المجالات.

وقال مغرد: "ملك القارة الافريقية.. الفاتح المنتصر عبد الفتاح السيسى ربنا يحفظه ويحميه يارب"، وأضاف مغرد أخر، "متفائل خير بوجودك، ومطمن على بلدى تحت قيادتك رغم كل الصعوبات والتحديات، إلا أننى أرى الخير قادم لا محال.. يكفى أنك لم تبيع الوهم للشعب على أنه تسالى.. وكنت صريحا من البداية واحنا معاك للنهاية".

وقال مغرد: "زى ما عملت لينا 100 مليون صحة هنعملك 100 مليون ريتويت دعم للسيسى.. لو الحملة كانت سبب فى شفاء أبوك أو أمك أو اخوك أو اختك أو أنت نفسك أو أى حد من قريبك أو صحابك قوله شكرا يا ريس".

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وكان هاشتاج "هنكمل مشوارنا معاك ياسيسى" تصدر هو الأخر الترند على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، ردا على الشائعات التى انتشرت فى الآونة الأخيرة.

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جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، فند بعض الشائعات والأكاذيب التى انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعى، وطالت التشكيك فى القوات المسلحة، مؤكدا أن الجيش أشرف على مشروعات طرق فقط تقدر بقيمة 175 مليار جنيه، مشددا على أن المؤسسة العسكرية مغلقة وحساسة للغاية.

 

 


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