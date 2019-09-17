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مكرم محمد أحمد: هناك التزام كبير من الشاشات بضوابط "الأعلى للإعلام"

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 03:30 ص
مكرم محمد أحمد: هناك التزام كبير من الشاشات بضوابط "الأعلى للإعلام" مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام
كتب محمد السيد

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أكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هناك التزامًا كبيرًا من قبل الشاشات بالمعايير الإعلامية وضوابط عمل برامج التوك شو والدينية والرياضية والتى أقرت من قبل المجلس.
 
وأضاف مكرم محمد أحمد فى تصريحات له، أن المجلس مرن فى تطبيق هذه الضوابط، وأن تطبيق المعايير ساهم فى تقليل حجم المخالفات التى كانت ترتكب على الشاشات، مشيرًا إلى أن المعايير الإعلامية تضمن حقوق المجتمع والمشاهد وتحمى حقوق الملكية الفكرية.
 
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أصدر لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والمهنية بأصول المهنة والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقه بمحتواها.
 

وشملت اللائحة 3 مواد منظمة:

- يعمل فى شأن الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والأعراف المكتوبة "الأكواد" .
 
- تعدد اللائحة المرافقه كأحد المفردات التى تتكون منها لائحة الجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التى يتم توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر برقم 180 لسنة 2018 والصادرة عن المجلس الأعلى، كما تعد جزء لا يتجزأ من لائحة التراخيص التى تصدر عن المجلس الأعلى، وتعد شرطا من من شروط الترخيص الصادر عن المجلس ذاته ويكون عدم الالتزام بهذا الشرط سبب لإلغاء الترخيص.
 
- تطبق اللائحة المرفقة على جميع المؤسسات الصحفية والقومية والإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة والإعلامية، والمواقع الإلكترونية والصحف.

المجلس الاعلى للاعلام

مكرم محمد أحمد

الاعلى للاعلام

اليوم السابع بلس

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