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مقدونيا الشمالية تحتجز 81 مهاجرًا بالقرب من الحدود مع صربيا

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 07:27 م
مقدونيا الشمالية تحتجز 81 مهاجرًا بالقرب من الحدود مع صربيا أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت الشرطة فى مقدونيا الشمالية، احتجاز 81 مهاجرًا عُثر عليهم فى شاحنة بالقرب من الحدود مع صربيا.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن العثور على المهاجرين جاء بعد أن تجاهل سائق الشاحنة تحذيرًا من الشرطة يطلب منه الإيقاف للتفتيش، موضحة أن المهاجرين قدموا من دول أفغانستان، الهند، باكستان، وبنجلاديش.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى احتمالية أن يكون هؤلاء المهاجرون قد دخلوا مقدونيا الشمالية بشكل غير قانونى عن طريق اليونان، مضيفة أن عدد المهاجرين الذين أُلقى القبض عليهم أثناء الدخول بشكل غير شرعى إلى مقدونيا الشمالية ازداد بنسبة 20% حتى الآن خلال العام الجارى.


مقدونيا

اليونان

اخبار المهاجرين

احتجاز مهاجرين

افغانستان

بنجلاديش

الهند

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