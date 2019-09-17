مقتل مدنيين اثنين فى انفجار لغم من مخلفات "داعش" بريف حماة السورية

دمشق أ ش أ

لقى مدنيان مصرعهما، وأصيب آخرون جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابى فى محيط قرية البويضة بريف حماة الشمالي.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الإثنين، عن مصدر فى قيادة شرطة حماة قوله إن: "لغما من مخلفات الإرهابيين انفجر مساء اليوم فى محيط قرية البويضة بريف حماة الشمالى ما أسفر عن استشهاد أب وابنه وإصابة 3 مدنيين بجروح بالغة".

وأشار المصدر إلى أن الجرحى نقلوا إلى مشفى حماة الوطنى لتلقى العلاج اللازم، وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة فى أماكن انتشارها وإخفائها فى القرى والبلدات وفى الأراضى الزراعية، ما يلحق ضررا بالأهالى الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها.