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مع بدء انتخابات الكنيست.. تعرف على سيناريوهات تشكيل الحكومة الإسرائيلية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 10:13 ص
مع بدء انتخابات الكنيست.. تعرف على سيناريوهات تشكيل الحكومة الإسرائيلية انتخابات الكنيست
كتب- هاشم الفخرانى

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مع انطلاق انتخابات الكنيست، اليوم الثلاثاء، التى يتنافس فيها العديد من الأحزاب، وفى مقدمتهم حزبى الليكود، بزعامة بنيامين نتنياهو، وحزب بانى جانتس رئيس الأركان السابق، الذى يتزعم تحالف "أزرق- أبيض"، بدأت وسائل الإعلام الإسرائيلية ترسم سيناريوهات للحكومة الإسرائيلية المقبلة .

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن هناك سيناريوهين لا ثالث لهما، السيناريو الأول، وهو تشكيل حكومة وحدة تضم حزبا "الليكود" و"أزرق- أبيض"، حيث يتم فيها تبادل منصب رئيس الوزراء بين جانتس، وأحد قيادات الليكود ما عدا "نتنياهو"، أى يحكم كلا منهما إسرائيل لمدة عامين، ويتم اختيار رئيس الوزراء فى المدة الأولى بالاتفاق.

تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة
تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

وفى حال إذا ما تم هذا السيناريو، فسيتم تشكيل الحكومة على النحو التالى، رئيس الوزراء بانى جانتس كمدة أولى لمدة عامين، وفى العامين التاليين يتم اختيار أحد الشخصيات التالية ( يسرائيل كيتس- جدعون ساعر- جلعاد اردن".

وسيتم توزيع الحقائب الوزارية على النحو التالى، وزير الخارجية "يسرائيل كيتس" فى حال عدم اختياره كرئيساً للوزراء، وزير القضاء " جدعون ساعر"، ووزير الأمن الداخلى "جلعاد اردن"، ووزير الدفاع افيجدور ليبرمان أو جابى اشكنازى وزير التعليم موشية يعلون .

أما السيناريو الثانى، فيتمثل فى فوز حزب الليكود بزعامة نتنياهو، وحينها سيتم تشكيل حكومة يمينية ضيقة، تضم الأحزاب المتطرفة، إما على خلفية سياسة أو دينية.

حكومة إسرائيلية ضيقة
حكومة إسرائيلية ضيقة

وسيكون بنيامين نتنياهو رئيساً للوزراء، ويسرائيل كيتس وزيراً للخارجية، ووزير المالية موشية كحلون، ووزير الدفاع يوأف جلانيت وزيرة القضاء، ايليت شاكيد وزير التعليم رافى بيرتس.


اسرائيل

الكنيست

تل ابيب

انتخابات الكنيست

الليكود

بانى جانتس

اليوم السابع بلس

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