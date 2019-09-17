"معاك يا سيسى".. رسائل المصريين والعرب لمروجى الأكاذيب ضد الجيش: بلدنا مش هتقع

كتب ـ عزوز الديب – حازم عبد الصمد

تواجه الدولة حملة من الشائعات والادعاءات الكاذبة ضد مؤسساتها بهدف إسقاطها، ولعل أخرها حملة التشويه التى تقودها جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها ضد الجيش المصرى.

استطلعت كاميرا "اليوم السابع" آراء المواطنين حول موجة الشائعات التى تغزو مواقع التواصل الاجتماعى ضد مؤسسات الدولة المصرية.

وفى الفيديو التالى نرصد رد المصريين على مروجى الشائعات والأكاذيب..