"معاك يا سيسى".. رسائل المصريين والعرب لمروجى الأكاذيب ضد الجيش: بلدنا مش هتقع

تواجه الدولة حملة من الشائعات والادعاءات الكاذبة ضد مؤسساتها بهدف إسقاطها، ولعل أخرها حملة التشويه التى تقودها جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها ضد الجيش المصرى.
استطلعت كاميرا "اليوم السابع" آراء المواطنين حول موجة الشائعات التى تغزو مواقع التواصل الاجتماعى ضد مؤسسات الدولة المصرية.
وفى الفيديو التالى نرصد رد المصريين على مروجى الشائعات والأكاذيب..
عدد الردود 0
بواسطة:
علي سامي
معاك ياريس
معك ياريس من أجل مصر قوية عصية على الخونة من الاخوان وغيرهم من الحاقدين
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد طارق
كل المصريين معاك وفى ظهرك ياسيسي
تحيا مصر