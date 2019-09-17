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"معاك يا سيسى".. رسائل المصريين والعرب لمروجى الأكاذيب ضد الجيش: بلدنا مش هتقع

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:44 م
"معاك يا سيسى".. رسائل المصريين والعرب لمروجى الأكاذيب ضد الجيش: بلدنا مش هتقع رسائل المصريين والعرب لمروجى الأكاذيب ضد الجيش
كتب ـ عزوز الديب – حازم عبد الصمد

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تواجه الدولة حملة من الشائعات والادعاءات الكاذبة ضد مؤسساتها بهدف إسقاطها، ولعل أخرها حملة التشويه التى تقودها جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها ضد الجيش المصرى.

استطلعت كاميرا "اليوم السابع" آراء المواطنين حول موجة الشائعات التى تغزو مواقع التواصل الاجتماعى ضد مؤسسات الدولة المصرية.

وفى الفيديو التالى نرصد رد المصريين على مروجى الشائعات والأكاذيب..

 


الشائعات

معاك يا سيسى

الجيش المصرى

مواقع التواصل

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الجمعة، 06 سبتمبر 2019 09:36 م

التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

علي سامي

معاك ياريس

معك ياريس من أجل مصر قوية عصية على الخونة من الاخوان وغيرهم من الحاقدين

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد طارق

كل المصريين معاك وفى ظهرك ياسيسي

تحيا مصر

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