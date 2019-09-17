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مصرع 7 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى حريق منزل بحى الجرادية السعودى

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 07:10 ص
مصرع 7 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى حريق منزل بحى الجرادية السعودى حريق _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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لقى 7 أشخاص حتفهم وإصيب اثنان آخران جراء حريق شقة فى حى الجرادية بالرياض.

أوضحت مديرية الدفاع المدنى فى منطقة الرياض -عبر بيان نشرته فى حسابها بـ«تويتر»- أن مركز التوجيه والتحكم بالإدارة العامة للدفاع المدنى بمدينة الرياض تلقى بلاغا فجر اليوم (الاثنين) من أحد المواطنين يفيد بمشاهدة أدخنة كثيفة من أحد المنازل بحى الجرادية، وعلى الفور انتقلت فرق الدفاع المدنى والهلال الأحمر والخدمات المساندة لموقع الحادث، حيث اتضح أنه حريق فى شقة بالدور الأرضى فى عمارة مكونة من دورين، وتسببت طبيعة الأثاث المحترق فى مقدمة الشقة إلى تشبع سريع للموقع من الأدخنة الكثيفة، وعملت الفرق فورا على إخراج الموجودين وعددهم 9 أشخاص وهم فى حالة حرجة جدا بفعل استنشاق الأدخنة، حيث أعلنت الفرق الطبية وفاة 7 أشخاص بعد الكشف عليهم، إضافة إلى حالتين تم نقلهما للمستشفى، وقد تمت إحالة الحادث للجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق.

وأعربت مديرية الدفاع المدنى عن أسفها لوقوع مثل هذه الحوادث المفجعة، التى كان بالإمكان منع أو التقليل من خسائرها الفادحة بعد التوكل على الله ثم وجود كاشف الدخان بالمنزل ومنع مسببات الحريق عن الأطفال والتأكد من كفاءة الأجهزة الكهربائية، مقدمة العزاء والمواساة لذوى المتوفين، سائلة الله لهم المغفرة والرحمة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

 

 


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السعودية

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