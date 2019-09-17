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مصرع موظفة فى انقلاب سيارة ملاكى بالإسماعيلية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 02:50 ص
مصرع موظفة فى انقلاب سيارة ملاكى بالإسماعيلية جثة - أرشيفية
الإسماعيلية -صبرى غانم

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لقيت موظفة بأحد البنوك مصرعها نتيجة انقلاب السيارة التى تقودها على طريق الإسماعيلية فايد .
 
تلقى اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق الإسماعيلية فايد أمام وصلة أبوسلطان.
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث الذى أسفر عن مصرع دنيا يوسف أحمد موظفة بأحد البنوك نتيجة انقلاب السيارة التى تقودها أمام وصلة أبوسلطان دائرة مركز فايد. 
 
تم نقل الجثة الى مستشفى فايد المركزى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق. 

 


الاسماعيلية

طريق الاسماعيلية فايد

مصرع دنيا الحداد

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