مصرع مواطن صعقا بكهرباء زينة قاعة أفراح بمدينة إسنا فى الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

لقى مواطن مصرعه صعقاً بالكهرباء خلال فك الزينة من إحدى قاعات الأفراح بمدينة إسنا جنوبى الأقصر، كما لقى طفل مصرعه صعقاً بالكهرباء بسبب تكييف صحراوى بقرية الحميدات بإسنا، وتم نقل جثمانهما لمشرحة مستشفى إسنا المركزى لعرضهما على الطبيب الشرعى والتصريح بالدفن، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت باستقبال مستشفى إسنا المركزى جثمان المواطن "عبده.ك.د" 35 سنة عامل، والذى توفى صعقاً بالكهرباء وذلك خلال فك زينة ومن داخل قاعة أفراح أمام ترعة أصفون، وأصيب بماس كهربائى ولقى مصرعه فى الحال، وتم على الفور نقله للمستشفى لحين عرضه على الطب الشرعى والتصريح بالدفن.

كما استقبل المستشفى الطفل "الأمير.أ.م" 10 سنوات من قرية الحميدات، متوفى بصعق كهربائى فى تكييف صحراوى داخل منزله ونقل للمستشفى لحين عرضه على الطب الشرعى، حرر محضر لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.