مصدر: أرامكو السعودية سترجئ تحميلات النفط الخام الخفيف لبتروتشاينا فى أكتوبر

رويترز

قال مصدر صيني حكومي كبير بقطاع النفط، إن أرامكو السعودية أخطرت بتروتشاينا اليوم الثلاثاء بأن بعض تحميلاتها من النفط الخام الخفيف لشهر أكتوبر ستتأجل لمدة تصل إلى عشرة أيام تقريبا.

لكن المصدر قال إن شركة النفط الحكومية السعودية ستظل تورد نفس درجات وكميات الخام الخفيف المطلوبة لمخصصات أكتوبر.

وأضاف المصدر أن شركة التكرير الحكومية الصينية أُبلغت أيضا بأن تحميلات سبتمبر من شحنات الخام الخفيف ستُستبدل بدرجات أثقل دون تغيير في الكميات أو تأجيلات.

وقال المصدر إن مواعيد التحميل والكميات الخاصة "بشحنات سبتمبر وشيكة للغاية بما لا يتيح تعديلها، إذ أن أرامكو ربما ما زالت تقيم الأضرار التي لحقت بمنشأتيها".