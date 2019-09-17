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مستشفى أرمنت تستقبل إستشارى جراحة أطفال وأمراض العيوب الخلقية الأثنين القادم

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 04:28 م
مستشفى أرمنت تستقبل إستشارى جراحة أطفال وأمراض العيوب الخلقية الأثنين القادم مستشفى أرمنت بالأقصر - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الدكتور أحمد بسيونى مدير عام مستشفى أرمنت التخصصى النموذجى غربى الأقصر، أنه إستمرارً للدعم المتواصل لأهالى محافظة الأقصر ومركز ومدينه أرمنت والقرى المجاورة، تستعد المستشفى حالياً لإستقبال الدكتور محمد حامد استشارى جراحة الأطفال والتجميل مدرس جراحه الاطفال جامعة القاهرة وأمراض العيوب الخلقية، وذلك خلال الأسبوع القادم يوم 23 سبتمبر الجاري.

وأضاف مدير مستشفى أرمنت التخصصى – فى بيان صحفى – أنه سيتم الكشف على الأهالى أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، حيث تبدأ أعمال الفحص الطبى من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً خلال الثلاثة أيام المقبلة، وتقرر أن تكون العمليات يومياً من الساعة الثانية ظهراً حتى الساعة العاشرة مساءاً.

 


الاقصر

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