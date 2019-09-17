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مساعد نائب رئيس"المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات الإسكان بمدينة حدائق أكتوبر

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 10:56 ص
مساعد نائب رئيس"المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات الإسكان بمدينة حدائق أكتوبر مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات مدينة حدائق أكتوبر
كتب أحمد حسن

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تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عددا من المشروعات المختلفة بمدينة حدائق أكتوبر، رافقه خلالها، المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، ومسئولو جهاز المدينة.

وتفقد المهندس كمال بهجات، خلال زيارته للمدينة، مشروعات الإسكان الاجتماعي والخدمات المختلفة، ومنظومة النقل والمواصلات بالمدينة، ومنافذ وزارة الزراعة لخدمة أهالي المدينة بمناطق دهشور وابني بيتك، مؤكداً خلال جولته، على انتظام المواصلات وأهميتها، وتوافرها في جميع الأوقات، وكذا توافر جميع السلع الغذائية بمنافذ البيع المختلفة.

كما قام بالمرور على مشروع الـ266 عمارة، ومتابعة نهو أعمال الكهرباء والمرافق وتنسيق الموقع، وتفقد عينة من الوحدات التي تم تنفيذها، والتأكد من وجود المياه والكهرباء لجميع الوحدات المسلمة للسكان، والوحدات الجاهزة للتسليم، مؤكداً ضرورة توفير وسائل لجذب المواطنين بالمدينة، من المنشآت الرياضية والاجتماعية والثقافية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في أجهزتها المختلفة، لتوفير الخدمات المختلفة بالمدن الجديدة، كما أكد ضرورة إزالة التعديات والإشغالات بالمدينة.
 

 


وزاره الاسكان

مشروع الاسكان الاجتماعى

منظومه النقل

مدينه حدائق اكتوبر

اليوم السابع بلس

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