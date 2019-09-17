سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 05:59 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

مسئول فرنسى: نقف إلى جانب لبنان ونأمل بسرعة البدء فى مشروعات "سيدر"

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 04:32 م
مسئول فرنسى: نقف إلى جانب لبنان ونأمل بسرعة البدء فى مشروعات "سيدر" حكومة لبنان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفرنسي باتريك برناسكوني، وقوف بلاده إلى جانب لبنان وحرصها على دعمه خاصة خلال المرحلة الراهنة.
 
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ظهر اليوم لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفرنسي والوفد المرافق له، حيث جرى استعراض الأدوار التي يضطلع بها المجلس الفرنسي وأهميته لا سيما في عملية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
 
وأشار إلى أن فرنسا تدعم بقوة مشروع مؤتمر (سيدر) الذي يتضمن حزمة من المساعدات لصالح لبنان..آملا أن يتم البدء في تنفيذ مقررات هذا المشروع في أقرب فرصة ممكنة.
 
ويعول لبنان بصورة كبيرة على المساعدات المالية التي أُقرت خلال مؤتمر باريس الدولي (سيدر) الذي عقد في شهر أبريل من العام الماضي 2018 ، لتجاوز الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي يمر بها حيث أسفر المؤتمر عن منح وقروض ميسرة قدمتها الدول الداعمة والمؤسسات الدولية بقيمة تقارب 12 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به شريطة إجراء إصلاحات مالية واقتصادية وإدارية جذرية.
 
ومن المقرر أن يجري رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري زيارة مرتقبة خلال أيام إلى فرنسا يلتقي خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمسئولين الفرنسيين، حيث سيستعرض الحريري مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية التي نفذها لبنان إلى الآن حتى يتسنى للمجتمع الدولي من دول ومؤسسات مانحة البدء في المرحلة الأولى من مشروعات الإنفاق الاستثماري التي اتفق عليها في مؤتمر سيدر حتى يمكن النهوض بالاقتصاد اللبناني.
 

لبنان

باتريك برناسكوني

الأزمة المالية

الحريري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"انتخابات تونس": جولة إعادة بين قيس سعيد ونبيل القروى فى الانتخابات الرئاسية

"انتخابات تونس": جولة إعادة بين قيس سعيد ونبيل القروى فى الانتخابات الرئاسية

تعليمات مشددة من السيسي بضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادى على جودة الخدمات واستفادة جميع الفئات من عوائد التنمية.. الرئيس يجتمع بمدبولى ومحافظ البنك المركزى ووزير المالية ويوجه ببذل الجهد لخفض الدين العام

تعليمات مشددة من السيسي بضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادى على جودة الخدمات واستفادة جميع الفئات من عوائد التنمية.. الرئيس يجتمع بمدبولى ومحافظ البنك المركزى ووزير المالية ويوجه ببذل الجهد لخفض الدين العام

بالأسماء.. الجزء الثانى من الحركة القضائية الجديدة بعد اعتماد التظلمات

بالأسماء.. الجزء الثانى من الحركة القضائية الجديدة بعد اعتماد التظلمات

انتخابات تونس:قيس سعيد يحصل على 18.4% ونبيل القروى15.6% والمرزوقي 3%

انتخابات تونس:قيس سعيد يحصل على 18.4% ونبيل القروى15.6% والمرزوقي 3%

وزير الداخلية لنظيره الزامبى: حريصون على دعم الشرطة الأفريقية

وزير الداخلية لنظيره الزامبى: حريصون على دعم الشرطة الأفريقية

حان وقت الإقلاع عن التدخين.. ارتفاع عدد ضحايا السجائر الإلكترونية لــ7 أشخاص

حان وقت الإقلاع عن التدخين.. ارتفاع عدد ضحايا السجائر الإلكترونية لــ7 أشخاص

محور المحمودية بالإسكندرية.. الحلم يقترب من الحقيقة

محور المحمودية بالإسكندرية.. الحلم يقترب من الحقيقة

بعد قليل.. "العليا للانتخابات" بتونس تعلن نتائج فرز الجولة الأولى بـ33 دائرة

بعد قليل.. "العليا للانتخابات" بتونس تعلن نتائج فرز الجولة الأولى بـ33 دائرة

الجالية المصرية بأمريكا تطلق هاشتاج نثق فى الرئيس قبيل زيارة السيسى لنيويورك

الجالية المصرية بأمريكا تطلق هاشتاج نثق فى الرئيس قبيل زيارة السيسى لنيويورك

موقع التنسيق يعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

موقع التنسيق يعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

حروب الجيل الرابع.. أدوات تحليل السوشيال ميديا تفضح مخطط المقاول الهارب.. وتكشف عن لجان إلكترونية لإنتاج الهاشتاجات من خارج الوطن.. وتؤكد: لا مشاركات من داخل مصر والهدف تشويه صورة البلاد

حروب الجيل الرابع.. أدوات تحليل السوشيال ميديا تفضح مخطط المقاول الهارب.. وتكشف عن لجان إلكترونية لإنتاج الهاشتاجات من خارج الوطن.. وتؤكد: لا مشاركات من داخل مصر والهدف تشويه صورة البلاد

خالد صلاح لـ"المصريين" عبر تويتر: السكوت عن الإساءة للجيش والرئيس خيانة لاستقرار مصر.. لا تتركوا الساحة لعصابة تحاول السيطرة على السوشيال ميديا بثقافة الشتائم.. الخوف خطيئة.. دافعوا عن الحق واحموا مصر لآخر نفس

خالد صلاح لـ"المصريين" عبر تويتر: السكوت عن الإساءة للجيش والرئيس خيانة لاستقرار مصر.. لا تتركوا الساحة لعصابة تحاول السيطرة على السوشيال ميديا بثقافة الشتائم.. الخوف خطيئة.. دافعوا عن الحق واحموا مصر لآخر نفس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة