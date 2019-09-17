مدير تأمين الشرقية يجتمع بالزائرات الصحيات لمبادرات فيرس سى والأنيميا بالمدارس

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور جمال سلامة مدير فرع الشرقية للتأمين الصحى، أنهاء كافة الاستعدادت لإنطلاق مبادرتى الانيميا والتقزم للصف الأول الإبتدائى، بمبادرة فيروس سى لطلبة الصف الأول الإعدادى، مع بداية العام الدارسى.

جاء ذلك خلال اجتماعه بالزائرات الصحيات، لمناقشة استعدادت بدء العام الدراسى الجديد، وتوفير التجهيزات والإحتياجات من الأدوية والمستلزمات اللازمة لتقديم الخدمة الطبية لطلاب المراحل التعليمية المختلفة وتسهيل إجراءات تقديم أى خدمة طبية يحتاجها.

فى سياق متصل أصدر المحافظ الدكتور ممدوح غراب تعليماته لوكيل وزارة التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية بنطاق المحافظة بضرورة التأكد من الإنتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس لضمان جاهزيتها لإستقبال الطلبة بالعام الدراسى الجديد 2019 / 2020 " الأبنية - الفصول الدراسية - الطرقات - حجرات الأنشطة دورات المياه - الأسوار " والتأكد من سلامة وكفاءة وصلات الإنترنت بمدارس التعليم الثانوى لتطبيق نظام التعليم الجديد.

وشدد المحافظ على ضرورة التأكد من سلامة المرافق بجميع المدارس التعليمية "مياه شرب - كهرباء وصلات الصرف الصحى"، وإزالة كافة الإشغالات والأكشاك والمقاهى المجاورة للمدارس وقطع المرافق عنها نهائياً بالتنسيق مع الجهات المختصة، فضلاً عن قيام رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المستمر مع مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية للحفاظ على النظافة العامة أمام المدارس لإظهارها بالمظهر الحضارى اللائق لمنظومة التعليم.