محافـظ المنوفية يشهد عرض إصطفاف المعدات وجاهزيتها لإدارة الأزمات

المنوفية _ محمد فتحى

قام اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية ،بتدشين عرض إصطفاف المعدات والآليات الخاصة بمنظومة النظافة ومرفق النقل الداخلي ،والمقام بساحة الفضاء خلف المستشفى العسكرى بمدينة شبين الكوم ، يأتى ذلك فى إطار خطة المحافظة وإستعدادها التام لمجابهة الأزمات ، بحضور السكرتير العام للمحافظة وعدد من رؤساء مراكز المدن ومديرى مديريات الخدمات ،ورئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى .



حيث تفقد المحافظ والحضور عرض إصطفاف المركبات والمعدات والسيارات من كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة ،والذي ضم 16 أتوبيس جديد بمرفق النقل الداخلي لتدعيم خطوط السير المختلفة ،بنطاق المحافظة وكذا أتوبيس الخدمات المتنقل لتقديم الخدمات العامة للمواطنين ، كما شمل الإصطفاف 176 صندوق لجمع القمامة بمختلف سعتها، وكذا 26 معدة من المعدات الثقيلة واللوادر، وسيارات جمع النظافة والمخلفات ،وسيارات مياه الشرب والصرف الصحي للوقوف علي مستوي جاهزية المحافظة بمختلف قطاعاتها للتعامل ،والتفاعل مع منظومة النظافة والتخلص من القمامة والمخلفات، وكذا الإطمئنان علي جاهزيتها للتعامل مع المنظومة خلال تلك الفترة بالإضافة إلي الوقوف علي حجم المطالب والإحتياجات المطوب توفيرها وتحديد أوجه الدعم اللازمة للمنظومة.

وأضاف المحافظ ،أن الهدف من تلك المشروع رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية ومراجعة كفاءة المعدات ،والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفورى، فى حالة حدوث أمطار ومواجهة تجمعات المياة بنطاق المحافظة خلال موسم الشتاء لهذا العام ، مشيراً إلى أهمية التدريب العملي المشترك لإدارة الازمات والكوارث لما يتيح هذا التدريب من فرصة للتقييم الدقيق للموقف الحقيقي ومدي كفاءة الاجهزة فى التعامل مع الطوارئ بالاضافة إلي زيادة الخبرات والقدرات والمهارات لدي الاجهزة التنفيذية للتعامل الناجح مع المواقف الطارئة.

‏من ناحية أخرى شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بمحافظةالمنوفية، حملات تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع الجهات المختصة ، أسفرت عن تحرير 28مخالفة إشغال طريق ، و40 حالة ضبط ، و160إزالة فورية لباعة جائلين، وفى مجال التموين تم تحرير 2 محضر لإدارة مصانع بدون ترخيص وغش تجارى ،20محضر لعدم الاعلان عن أسعار السلع ،و6محاضر لعدم حمل شهادة صحية 10 محاضر لمحلات أعلاف ومبيدات ومزارع دواجن تدار بدون ترخيص ،وفى المخابز تم تحرير، 8 محاضر عدم نظافة أدوات العجين ونقص وزن وعدم مطابقة المواصفات ، وفى مجال المخالفات المرورية.

تم ضبط 9 دراجات بخارية بدون لوحات وسحب 27رخصة وضبط 4 توكتوك ، وفى مجال قضايا المسطحات المائية والبيئة ،تم تحرير 10 حالات تلوث بيئة لإلقاء مخلفات بالطريق العام، وفى مجال الحماية المدنية تم تحرير 8 مخالفات لعدم وجود عمالة مدربة فى أعمال الحماية المدنية ومخالفة واحدة لعدم وجود تجهيزات إطفاء لمنشأة وعدم وجود عمالة مدربة .

وفى سياق متصل تم عمل حملة تموينية للتفتيش والمرور على المحلات التجارية بالوحدة المحلية باصطبارى بشبين الكوم وتم ضبط 18 محل يدار بدون ترخيص و8 محاضر شهادة صلاحية و3 محلات منتهية الترخيص وإعدام 5 كيلو جرام أغذية فاسدة .

ومن جانبه شدد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية وإتخاذ الإجرءات القانونية الرادعة لإحكام السيطرة على الأسواق والحد من التلاعب في السلع الإستراتيجية حفاظاً علي حقوق المواطنين .