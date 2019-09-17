محافظ قنا: 4416 سيدة ترددن على حملة "حقك تنظمى" خلال ثانى أيام المرحلة الثانية

قنا - وائل محمد

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إنه تم تقديم الخدمة الطبية لعدد 4416 سيدة خلال فعاليات اليوم الثانى من المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية المجانية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمى".

وأوضح "الهجان"، أن اليوم الثانى من المرحلة الثانية شهد تقديم وسائل تنظيم الأسرة لعدد 3692 سيدة منهن 705 حالات جديدة، كما تم تقديم خدمات طبية أخرى للمترددات على عيادات الحملة الثابتة والمتنقلة شملت عمل سونار لعدد 115 سيدة ومتابعة حمل لعدد 155 حالة وإجراء كشف نساء لعدد 32 سيدة، فيما تم تقديم المشورة الطبية لعدد 422 حالة، مؤكدا أن جميع خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والأدوية تم تقديمها للمنتفعات مجانا .

من جانبه ذكر الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بقنا، أن المديرية تقوم بتنفيذ حملة حقك تنظمى ضمن فعاليات مبادرة أيامنا أحلى الإعلامية والتى تستهدف تنفيذ ندوات توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادة ووسائل تنظيم الأسرة الفعالة وصحة الأم والطفل والتوقيت الأمثل للحمل وذلك تحت إشراف أطباء متخصصين فى التوعية.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة أطلقت حملة تنشيطية مجانية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، تحت شعار "حقك تنظمى"، بمحافظات الجيزة والغربية والدقهلية والشرقية والمنيا وقنا، ضمن أنشطة مشروع برنامج دعم خدمات الصحة الإنجابية المتكاملة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة.