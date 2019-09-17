محافظ سوهاج: معرض للمنسوجات اليدوية خلال اليوم العالمى للسياحة

سوهاج – محمود مقبول

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، اجتماعاً تنسيقياً مع الأجهزة والجهات المعنية بالسياحة، وعدد من الجمعيات المهتمة بالمجال، إلى جانب الوحدات المحلية ومديريات الخدمات، وذلك استعدادا لاحتفالات المحافظة باليوم العالمى للسياحة، والذى يوافق 27 سبتمبر من كل عام.

وأكد محافظ سوهاج خلال الاجتماع على ضرورة إبراز جمال المحافظة وتاريخها الأثري، وأن تظهر سوهاج بشكل مختلف، لافتا إلى أهمية إبراز الإمكانيات الأثرية، والتاريخية، والسياحية للمحافظة، كونها مصدر دخل هام لأبناء سوهاج.

ولفت إلى أن فعاليات اليوم ستشهد ماراثون رياضى يبدأ من المنطقة الأثرية بأخميم، وينتهى بالحديقة المتحفية، بالإضافة إلى طابور عرض يبدأ من جامعة سوهاج حتى الحديقة المتحفية، كما يقام معرض لأنشطة الاحتفال، بمشاركة فرقة سوهاج للفنون الشعبية، وفرقة الموسيقى العربية، وإحدى فرق المدارس، بالإضافة إلى إقامة أنشطة سياحية وفنية متنوعة داخل متحف سوهاج القومى لتنشيط السياحة.

ووجه المحافظ خلال الاحتفال بفعاليات اليوم بإقامة معرض بالحديقة المتحفية؛ لعرض منتجات الأنوال والمنسوجات اليدوية التى تشتهر بها سوهاج .

وأضاف "الأنصاري" أن المحافظة تعمل لدعم وتنشيط السياحة الداخلية، والخارجية والعمل على وضع سوهاج على الخريطة السياحية العالمية، والتى هى مكانها الصحيح بين المناطق السياحية الهامة فى مصر؛ لما تتمتع به من مقومات جذب سياحية ومناطق أثرية متنوعة.



اجتماع استعدادات المحافظة لليوم العالمي للسياحة



اجتماع استعدادات المحافظة لليوم العالمي للسياحة



اجتماع استعدادات المحافظة لليوم العالمي للسياحة