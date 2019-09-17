سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 03:41 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ سوهاج: معرض للمنسوجات اليدوية خلال اليوم العالمى للسياحة

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 02:12 م
محافظ سوهاج: معرض للمنسوجات اليدوية خلال اليوم العالمى للسياحة الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج
سوهاج – محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، اجتماعاً تنسيقياً مع الأجهزة والجهات المعنية بالسياحة، وعدد من الجمعيات المهتمة بالمجال، إلى جانب الوحدات المحلية ومديريات الخدمات، وذلك استعدادا لاحتفالات المحافظة باليوم العالمى للسياحة، والذى يوافق 27 سبتمبر من كل عام.

 

وأكد محافظ سوهاج خلال الاجتماع على ضرورة إبراز جمال المحافظة وتاريخها الأثري، وأن تظهر سوهاج بشكل مختلف، لافتا إلى أهمية إبراز الإمكانيات الأثرية، والتاريخية، والسياحية للمحافظة، كونها مصدر دخل هام لأبناء سوهاج.

 

ولفت إلى أن فعاليات اليوم ستشهد ماراثون رياضى يبدأ من المنطقة الأثرية بأخميم، وينتهى بالحديقة المتحفية، بالإضافة إلى طابور عرض يبدأ من جامعة سوهاج حتى الحديقة المتحفية، كما يقام معرض لأنشطة الاحتفال، بمشاركة فرقة سوهاج للفنون الشعبية، وفرقة الموسيقى العربية، وإحدى فرق المدارس، بالإضافة إلى إقامة أنشطة سياحية وفنية متنوعة داخل متحف سوهاج القومى لتنشيط السياحة.

 

ووجه المحافظ خلال الاحتفال بفعاليات اليوم بإقامة معرض بالحديقة المتحفية؛ لعرض منتجات الأنوال والمنسوجات اليدوية التى تشتهر بها سوهاج .

 

وأضاف "الأنصاري" أن المحافظة تعمل لدعم وتنشيط السياحة الداخلية، والخارجية والعمل على وضع سوهاج على الخريطة السياحية العالمية، والتى هى مكانها الصحيح بين المناطق السياحية الهامة فى مصر؛ لما تتمتع به من مقومات جذب سياحية ومناطق أثرية متنوعة

 

 

اجتماع استعدادات المحافظة لليوم العالمي للسياحة (1)
اجتماع استعدادات المحافظة لليوم العالمي للسياحة 

 

اجتماع استعدادات المحافظة لليوم العالمي للسياحة (2)
اجتماع استعدادات المحافظة لليوم العالمي للسياحة 

 

اجتماع استعدادات المحافظة لليوم العالمي للسياحة (3)
اجتماع استعدادات المحافظة لليوم العالمي للسياحة 

 

اجتماع استعدادات المحافظة لليوم العالمي للسياحة (4)
اجتماع استعدادات المحافظة لليوم العالمي للسياحة 

 

 


اليوم العالمى للسياحة بسوهاج

معرض المنسوجات اليدوية

المنسوجات اليدوية

اليوم العالمى للسياحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد قليل.. "العليا للانتخابات" بتونس تعلن نتائج فرز الجولة الأولى بـ33 دائرة

بعد قليل.. "العليا للانتخابات" بتونس تعلن نتائج فرز الجولة الأولى بـ33 دائرة

الجالية المصرية بأمريكا تطلق هاشتاج نثق فى الرئيس قبيل زيارة السيسى لنيويورك

الجالية المصرية بأمريكا تطلق هاشتاج نثق فى الرئيس قبيل زيارة السيسى لنيويورك

موقع التنسيق يعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

موقع التنسيق يعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

حروب الجيل الرابع.. أدوات تحليل السوشيال ميديا تفضح مخطط المقاول الهارب.. وتكشف عن لجان إلكترونية لإنتاج الهاشتاجات من خارج الوطن.. وتؤكد: لا مشاركات من داخل مصر والهدف تشويه صورة البلاد

حروب الجيل الرابع.. أدوات تحليل السوشيال ميديا تفضح مخطط المقاول الهارب.. وتكشف عن لجان إلكترونية لإنتاج الهاشتاجات من خارج الوطن.. وتؤكد: لا مشاركات من داخل مصر والهدف تشويه صورة البلاد

خالد صلاح لـ"المصريين" عبر تويتر: السكوت عن الإساءة للجيش والرئيس خيانة لاستقرار مصر.. لا تتركوا الساحة لعصابة تحاول السيطرة على السوشيال ميديا بثقافة الشتائم.. الخوف خطيئة.. دافعوا عن الحق واحموا مصر لآخر نفس

خالد صلاح لـ"المصريين" عبر تويتر: السكوت عن الإساءة للجيش والرئيس خيانة لاستقرار مصر.. لا تتركوا الساحة لعصابة تحاول السيطرة على السوشيال ميديا بثقافة الشتائم.. الخوف خطيئة.. دافعوا عن الحق واحموا مصر لآخر نفس

اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة تجتمع غدا لحسم اسم مدرب المنتخب الجديد

اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة تجتمع غدا لحسم اسم مدرب المنتخب الجديد

الأرصاد: انتهاء فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء وتحذيرات للسائقين من الشبورة

الأرصاد: انتهاء فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء وتحذيرات للسائقين من الشبورة

الشطافة.. غنوة جديدة لحسن بلبل عن إعلام وأكاذيب الإخوان

الشطافة.. غنوة جديدة لحسن بلبل عن إعلام وأكاذيب الإخوان

70% نسبة تنفيذ أكبر مدينة للثقافة والفنون فى الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة.. أكثر من 2000 عامل ومهندس وفنى داخل المشروع.. وزكى عابدين: أعمال الـ"لاند سكيب" تتم بالتوازى مع انتهاء أعمال التشطيبات

70% نسبة تنفيذ أكبر مدينة للثقافة والفنون فى الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة.. أكثر من 2000 عامل ومهندس وفنى داخل المشروع.. وزكى عابدين: أعمال الـ"لاند سكيب" تتم بالتوازى مع انتهاء أعمال التشطيبات

البترول تعد منظومة آلية لرصد ومراقبة أرصدة البنزين والسولار بمحطات التموين

البترول تعد منظومة آلية لرصد ومراقبة أرصدة البنزين والسولار بمحطات التموين

شاهد فى دقيقة ..من سيفوز برئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟

شاهد فى دقيقة ..من سيفوز برئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟

"الشيطان يعظ".. فيديو ساخر يفضح أساليب الإخوان للإساءة لمؤسسات الدولة

"الشيطان يعظ".. فيديو ساخر يفضح أساليب الإخوان للإساءة لمؤسسات الدولة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة