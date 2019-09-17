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محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 07:45 م
محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى جانب من اللقاء
دمياط عبده عبد البارى ومعتز الشربينى

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عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اجتماعا اليوم الثلاثاء، مع اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، المهندس حسام الدين الريفي عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندسة جيهان حسين رئيس جهاز الامتداد العمرانى برأس البر ،وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى والأعمال الجارية بمشروعات الصرف الصحي بعدد من قرى المحافظة.

و أكدت المحافظ ،على تذليل كافة العقبات ،ونهو كافة الأعمال بمشروعات الصرف الصحي الجارى تنفيذها ،وفقا للجدول الزمنى المحدد والمتفق عليه مسبقاً ،لتغطية القرى الغير مخدومة بخدمات الصرف الصحي.

وناقشت محافظ دمياط، سبل الانتهاء من أعمال الإنارة والطرق بالامتداد العمراني بمدينة رأس البر ،موجهة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، للاسراع فى معدلات التنفيذ و الانتهاء من كافة الأعمال فى أسرع وقت ممكن.

و ذكرت الدكتورة منال عوض ،أنه تم الاتفاق مع شركة المقاولون العرب على إتمام كافة المشروعات ،والتى تقوم بتنفيذها على أرض المحافظة، وفقا للبرامج الزمنية المحددة.

من ناحية أخرى أعلن المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، أنه تم الإنتهاء من تنفيذ مركز طبي بالمجاورة 30 بالحي السادس بالمدينة ، ومقام علي مساحة 697م2، ومكون من طابقين وبتكلفة إجمالية 2.690 مليون جنيه.

و أكد رئيس الجهاز ، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بالصحة ،من خلال تقديم حزمة من الخدمات الطبية للمواطنين.

وأضاف رئيس الجهاز ،أن الجهاز  حريص على تنفيذ المنشآت، التي تساعد في تحقيق التنمية وللإرتقاء والإسهام، في تطوير منظومة الخدمات الصحية بالمدينة ،وتخفيف العبء عن المستشفيات والمراكز الطبية القائمة حالياً  ،بعدالزيادة في الكثافة السكانية عقب تنفيذ عدة مشروعات في مجال الإسكان مثل (سكن مصر - دار مصر للإسكان المتوسط - جنة للإسكان الفاخر - الإسكان المتميز)، مؤكداً أن تشغيل هذا المركز الطبي يعتبر إضافة قوية وجديدة لمنظومة الخدمات الصحية بالمدينة.


جهاز دمياط الجديدة

دمياط الجديدة

المركز الطبى

اخبار الصحة

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