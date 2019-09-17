محافظ بورسعيد يتفقد مبنى الديوان العام بعد تطويره

بورسعيد - السيد فلاح

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مبنى الديوان العام الذى تم تطويره ورفع كفاءته على أعلى مستوى من الامكانات، ليتواكب مع المشروعات العملاقة والتنمية الشاملة التى تشهدها المحافظة فى شتى المجالات.

وأكد محافظ بورسعيد، خلال جولته، على أنه تم إعادة ترتيب جميع الإدارات بأسلوب يتناسب مع حجم العمل داخل المحافظة، ويضمن سرعة الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين فضلا عن استخدام التكنولوجيا الحديثة والارتقاء بمستوى الموظف، لتتوافق الخدمة وأسلوب العام بالديوان العام مع حجم المشروعات التنموية التى تتم على أرض المحافظة فى جميع المجالات الصناعية والزراعية والسياحية واللوجستية، الأمر الذى يتطلب إنجاز كافة المهام والأعمال المطلوبة بدقة متكاملة وفى أقل وقت ممكن.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة تخطوا بخطى ثابتة بمنظومة "التحول الرقمي" كأول محافظة رقمية على مستوى الجمهورية، وهو الأمر الذى يجرى تطبيقه بالديوان العام، لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين وتقديم الخدمة على أعلى مستوى وفى أقصر وقت.

رافق محافظ بورسعيد خلال جولته كل من، الدكتور محمد هانى غنيم، نائب محافظ بورسعيد، والمهندس كامل ابو زهرة، السكرتير العام للمحافظة.