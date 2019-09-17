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محافظ الوادي الجديد يشهد تخريج أول دفعة من معهد إعداد الدعاة بالخارجة

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 11:26 م
محافظ الوادي الجديد يشهد تخريج أول دفعة من معهد إعداد الدعاة بالخارجة جانب من التكريم
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ،مساء اليوم الثلاثاء إحتفال أوقاف الوادى الجديد بمناسبه تخرج أول دفعة من معهد إعداد الدعاة، وذلك بحضور الشيخ السيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف بالوادى الجديد، والدكتور محسن وهبة عميد المعهد.

وهنأ المحافظ الخرجين، مؤكدا على الدور الدعوى للخريجين من المعهد ،ووجهه المحافظ إلى ضرورة توفير قوافل دعوية من خريجى المعهد بمراكز الشباب والهيئات ،وكذلك المدن الجامعية والجامعة، لشرح وسطية الدين السمح وتصحيح بعض المفاهيم المتعلقه بالعقيدة ،كما إستمع المحافظ لنماذج من الخريجين فى بعض الخطب الدينية عن موضوعات متعدده ومتنوعة.

وقالت سعاد عبد الشهيد مديره المعهد أن معهد إعداد الدعاه يفتح أبوابه لإستقبال دارسين جدد فى الفقه والقرأن وعلوم الشريعه وغيرها من علوم الدين الحنيف.

 من جانبه أكد وكيل أوقاف الوادى الجديد، أنه تم تخريج عدد 117 دارس وهى أول دفعه من المعهد، حيث قام المحافظ  بتوزيع شهادات التخرج للدارسين كما أهدى المعهد درع المعهد للمحافظ.

 


الوادى الجديد

أوقاف الوادي الجديد

معهد إعداد الدعاه بالوادى الجديد

وزارة الأوقاف

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