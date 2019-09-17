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محافظ القليوبية: نسبة الكثافة للطلاب زادت 20% عن العام الماضى

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 06:03 م
محافظ القليوبية: نسبة الكثافة للطلاب زادت 20% عن العام الماضى محافظ القليوبية خلال الاجتماع
القليوبية إبراهيم سالم

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أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أن المحافظة لديها 28 مدرسة مؤجرة لمواطنين منها 8 مدارس مغلقة، و16 مدرسة تعمل، و4 مدارس مؤجرة من هيئات حكومية، مشيرا إلى حرص المحافظة على عمل صيانة دورية لهذه المدارس حرصا على سلامة المنشآت لضمان سلامة أرواح الطلاب فى هذه المدارس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ، مع اللجنة المشكلة لتقييم الأراضى والعقارات التى تشغلها المدارس غير المُستغلَّة بالمحافظة وذلك لمتابعة ما تم إنجازه بهذا الملف حيث تم عمل ملف كامل بكل البيانات المطلوبة للمدارس وسيتم التعامل مع كل حالة على حدة للتفاوض مع أصحابها من الراغبين فى تقنين أوضاعهم وذلك فى إطار جهود الدولة لخفض الكثافات الطلابية ووضع حلول ودراسة وتقنين للمبانى المدرسية الموجودة وتحديد المؤجر منها وما يدخل فى ملكية الدولة.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، أن الكثافة الطلابية بالمدارس زادت عن العام الماضى بنسبة أكثر من 20%، حيث وصل عدد المقبولين هذا العام إلى 106 ألف طالب، بعد ما كانت 86 ألف طالب العام الماضي، مشيرا إلى أن الدولة تهتم اهتماما بالغا بالتعليم فلابد أن يكون لدينا رؤية مستقبلية وعمل الدراسات اللازمة لاحتياجات المحافظة من الأبنية التعليمية لمواجهة الكثافة الطلابية فى الفصول.

وأضاف المحافظ، أن وزارة التربية والتعليم تتبنى طرق حديثة للتعليم تشتمل على إدخال الإنترنت فائق السرعة فى العملية الدراسية واستخدام برامج الشرح الحديثة وهذا التطور بطبعه يحتاج الى تقليل الكثافات الطلابية بالمدارس وهذا ما يدفع المحافظة إلى زيادة عدد الأبنية والفصول التعليمية بالمحافظة لمواكبة عملية التطوير التى تتبناها الوزارة.


اخبار القليوبية

تعليم القليوبية

مدارس القليوبية

كثافة الطلاب بالقليوبية

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