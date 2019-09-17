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محافظ الغربية يوجه إنذار لرئيسى حى أول وثان المحلة بسبب تراكم القمامة

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:42 ص
محافظ الغربية يوجه إنذار لرئيسى حى أول وثان المحلة بسبب تراكم القمامة اللواء هشام السعيد محافظ الغربية
الغربية – مصطفى عادل

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وجه اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، تحذير شديد اللهجة لرئيسا حي أول وثان المحلة، ونائب رئيس حي ثان المحلة، بسبب تراكم وانتشار القمامة بمدينة المحلة.

وطالبهم المحافظ بسرعة رفع القمامة والتخلص منها، بعد ان تعددت الشكاوى من تراكم القمامة، وملاحظة المحافظ انتشار القمامة على جانبي شريط السكة الحديد وبعض الشوارع، أثناء زيارته للمدينة.

وهدد المحافظ لمياء خليفة نائب رئيس حي ثان المحلة، بالنقل إلى وحدة محلية فى حالة استمرار انتشار القمامة، مؤكدا على ضرورة استمرار حملات النظافة على مدار اليوم بصفة مستمرة.

كما طالب المحافظ رئيس مدينة المحلة بضرورة المرور ومتابعة حالة النظافة بالمدينة والتنسيق مابين الحيين للتخلص من تلال القمامة التي بدأت تنتشر مرة أخرى.

 

 


محافظ الغربية

المحلة

رئيس حى ثان المحلة

تراكم القمامة

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