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محافظ الدقهلية: الكشف على 1418 حالة في قافلة طبية مجانية بمركز دكرنس بالدقهلية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 11:27 م
محافظ الدقهلية: الكشف على 1418 حالة في قافلة طبية مجانية بمركز دكرنس بالدقهلية محافظ الدقهلية
الدقهلية - سارة الباز

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أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، عن إجراء الكشف على 1418 حالة فى قافلة طبية مجانية، بقرية الربيعة التابعة لمركز دكرنس خلال يومين.

 

وأضاف شاروبيم، أنه قد تم تحويل 22 مريضا، لإجراء جراحات مختلفة بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة، وإصدار 3 قرارات علاج على نفقة الدولة، كما تم إجراء عمل أشعة عادية، وموجات صوتية ل 110حالة، و278 تحليلا مختلفا بمعامل الدم والطفيليات، والكشف على 135 حالة لأمراض الضغط والسكر.

 

وأكد على إستمرار القوافل العلاجية المجانية، لخدمة المواطنين فى كافة المراكز والقرى ،وخاصة فى المناطق البعيدة لرفع المعاناة عن المرضى فى كل مكان بنطاق المحافظة.

 

وأضاف الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إن القافلة التى استمرت على مدار يومين خلال 16 و17 من شهر سبتمبر الجارى، ضمت 10عيادات متخصصة، شملت 2 عيادة باطنة، و2 عيادة أطفال، وعيادة جلدية وعيادة جراحة، وعظام، وعيادة نسا، وتنظيم أسرة، وأسنان، مشيرا إلى إقامة 30 ندوة تتثقيفية على هامش القافلة الطبية، لنشر الوعى الصحى بين المواطنين، حرصا على سلامتهم وحمايتهم من الأمراض المختلفة.

 

من ناحية أخرى أعلن السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن قيام حملة للرقابة التموينية، تمكنت من ضبط محلات ومخابز مخالفة تقوم بجمع البطاقات التموينية للمواطنين دون وجه حق.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط 26 بطاقة تموين بمخبز بقرية ميت أبو الحسين، و5 محلات مخالفة بمدينة أجا، حيث تم ضبط وتحرير محضر برقم 490 لسنة 2019 جنح أجا أمن دولة طوارئ ضد مخبز " ياسر .ع . ع " بقرية ميت أبو الحسين؛ لتجميعه 26 بطاقة تموينية ذكية دون وجه حق، ومحضر رقم 491 لسنة 2019 جنح أجا أمن دولة طوارئ.

 

كما تحرر محضر ضد ضد "صباح .أ.ز.أ" صاحبة محل بيع حدايد ولوازم ديكور بمدينة أجا، ومحضر برقم 492 لسنة 2019 جنح أجا أمن دولة طوارئ ضد " خالد .ا..ع.أ" صاحب محل بيع منظفات بمدينة أجا.

 

وتحرر محضر برقم 493 ضد " حسن .م.ا.ح " صاحب مقلة لب بمدينة أجا، ومحضر برقم 494 ضد " نبيل.م.ع.أ" صاحب محل بيع موبيلات بمدينة أجا وذلك لعدم إعلانهم عن الأسعار، بالإضافة إلى محضر برقم 16473 لسنة 2019 جنح أجا ضد " كمال.ف.ه " صاحب محل بقالة بمدينة أجا لعدم وجود شهادة صحية.

 

 


الدقهلية

قافلة طبية

قافلة مجانية

الصحة

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